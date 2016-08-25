Чего ждать от песни Шнура для "Спокойной ночи, малыши!"

Сергей Шнуров написал музыку и песню для программы «Спокойной ночи, малыши!». Мнения об этом собрал Sobesednik.ru.

Передача теперь будет выходить в новом формате — не вечером перед сном, а утром на канале «Карусель», а называться будет «Доброе утро, малыши». Реакция общественности на такие новости оказалась неоднозначной.

Юрий Григорьев (вел программу «Спокойной ночи, малыши» в течение 8 лет):

— Сложившийся образ, имидж Сергея Шнурова не дает возможности верить, что этот автор и артист может написать что-то для детской аудитории — доброе, вечное, светлое. Но «продюсерам виднее»... К сожалению, много лет передачу то и дело хотят закрыть, взрослые дяденьки с телевидения считают ее нерейтинговой, неперспективной, потом пытаются привлечь внимание всеми способами. На этот раз, думается, то же самое — ради эпатажа, скандала. Но всё это пена, которая схлынет, а передача останется и переживет трудные времена. Я в это верю, хочу верить — лично я без этой передачи не мыслю российского телевидения вообще.

В более мягкой форме высказались Ангелина Вовк и вдова Владимира Ухина, который 30 лет был ведущим передачи, Наталья Николаевна. Но суть примерно та же: к передаче нужно привлечь внимание, а как еще это сделаешь в наши «странные дни» — только эпатажем. Раньше брали другим — яркими ведущими, интересными мультиками и разговорами на равных с детской аудиторией.

Наталья Голубенцева (со дня основания программы — а это более 50 лет — озвучивает Степашку):

— Это решение продюсеров передачи, не уверена, что имею право комментировать.

Стас Барецкий, музыкант, друг Шнурова, пел в группе «Ленинград»:

— Это нормально, я не удивлен. Сергей прошел все стадии развития личности. Был хулиганом. Потом глашатаем — какие песни про выборы, депутатов... Теперь пришла пора детских стихов и песен. Годы берут свое, не за горами тот день, когда станет дедом, у него же двое детей. Уверен, Шнур еще удивит книгой детских песен и стихов, которые обязательно напишет. И он обязательно будет вести сам «Спокойной ночи, малыши!». Обаяния ему не занимать, это главное. И дети будут с удовольствием слушать сказку на ночь в его исполнении.

Юлия Коган (пела в группе «Ленинград»):

— Меня не интересует, чем занимается Сергей Шнуров, я не слежу за его творчеством.

Осталось добавить, что среди ведущих теперь будет, как писал Sobesednik.ru, и Николай Валуев — спортсмен, депутат и во всех смыслах заметная фигура. Что является дополнительным поводом для шуток со стороны зрителей — на форумах пишут: «Валуев и Шнур в паре — это, конечно, для детей в самый раз…»

Между тем известно, что Оксана Федорова и Анна Михалкова в передаче остаются.