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Первый день осени. 15 фактов об осеннем равноденствии

Культура и ТВ
21:06, 22 сентября 2017
Фото: Global Look Press

23 сентября – день осеннего равноденствия, приносящий астрономическую осень в Северное полушарие Земли.

С этого момента будет укорачиваться день и увеличиваться ночь. А затем, с самого короткого дня в году — 21 декабря — начнется астрономическая зима. Наши предки считали, что в это время Природа начинает умирать. Увядать, чтобы возродиться обновленной и сильной в такой же сакральный день весной. 

В древних мифах считалось, что в день осеннего равноденствия между небесами и земным планом открывается особый портал, а потому в этот день Небо быстрее и четче слышит наши молитвы. 

Все, что связано с Жизнью и Смертью, имело у наших предков особое, сакральное значение. Да и сегодня мы воспринимаем это так же. Как же правильно провести этот магический день? Чего не стоит делать, а что делать положено, согласно традициям наших предков? 

1. За несколько дней до осеннего равноденствия и несколько дней после него нельзя начинать новое дело, следует больше внимания уделить своему здоровью, избегать перегрузок. Причина тому – убывание солнечной энергии, силы Жизни. 

2. В день осеннего равноденствия надо обязательно рано подняться с постели и принять душ. Это смоет накопившийся в вашей энергетике негатив. К слову, душ после сна принимать следует каждое утро – так будет легче начать день, и к тому же вода смоет не только токсины, которые выбрасывает наш организм ночью, очищая себя, но и токсины нашего тонкого тела – негативную психическую энергию.

3. В день осеннего равноденствия нужно подвести итоги, простить самому себе ошибки, поблагодарить Бога и Вселенную за все, что у вас есть. Попросить удачи на будущее. Необходимо быть предельно искренним и эмоциональным, не жалеть слов благодарности всем людям за то, что они были в вашей жизни. Чем будет искреннее благодарность в этот день, тем больше у вас шансов достигнуть благополучия в будущем. Выполняя этот ритуал, нужно открыть свое сердце, все слова произносить от души. Напоследок нужно сказать спасибо и самому себе! 

4. Рябина, сорванная в день осеннего равноденствия, спасает от нечистой силы, от ночных кошмаров и от бессонницы. Ею украшают окна или подоконник. Из нее также готовят целебные настойки. 

5. Если в этот день птицы начинают улетать на юг – зима будет суровой. Также ждите холодную зиму, если к дню осеннего равноденствия пожелтеют листья березы и рябины.

6. В этот день можно избавиться от страхов и неприятностей. Для этого соберите букетик из листьев, затем каждый лист бросьте в воду или пустите по ветру, приговаривая: «Пусть ветер (вода) уносит мои страхи (или другие неприятности) навсегда. Прощаюсь с ними и отпускаю их».

7. Хорошее время для привлечения в свою жизнь богатства. Три раза пересчитайте имеющиеся у вас деньги, поблагодарите Вселенную за эти деньги. Вскоре их количество у вас увеличится.

8. Чтобы набраться энергии от земли, походите в этот день босиком или хотя бы постойте на земле босыми ногами.

9. Важный ритуал этого дня – разжигание нового огня. В этот день принято гасить огонь и затем разжигать его снова. Ритуал предполагает разжечь чистый и новый огонь от трения деревяшек (можно хотя бы от спичек, но не от зажигалки). 

Другой вариант ритуала: зажечь в доме 5 свечей, из них 4 – поставить по углам, а 5-ю – посредине комнаты. Перед тем как зажигать свечи, надо во всем доме (квартире) выключить электричество, а после того как свечи будут зажжены, включить и электричество.

10. Сразу же после осеннего равноденствия наступают очень благоприятные дни для торговли: можно очень выгодно продавать и покупать. Рекомендуется подготовиться к этому заранее (проверить товар, запасы и т.д.).

11. Девушки могут привлечь женихов. Девушке нужно надеть длинную юбку и что-либо красного цвета (пояс, шарф и пр.), написать на листике бумаги свое желание выйти замуж и пойти к рябине. Листочек с желанием закопать под рябиной. С рябины сломать веточку и гроздь ягод, отнести их к себе домой. Перед сном положить под подушку принесенную веточку рябины и лечь спать. Утром веточку вытащить из-под подушки и затем ее засушить. Ягоды рябины оставить в доме как украшение. 

12. Обязательно сделайте подарок кому-либо и искренне поблагодарите того, кто сделает подарок вам.

13. Напеките пирогов с мясом, капустой или брусникой. Всей семьей соберитесь за праздничным столом. Прежде чем приступить к трапезе, все сидящие за столом должны взяться за руки и загадать желание.

14. Напишите на листке бумаги список привычек, ситуаций и того, что мешает вам быть счастливым, здоровым и удачливым, от чего хотите избавиться. Обратитесь к своему Ангелу-Хранителю с просьбой помочь вам избавиться от перечисленного в списке. Затем сожгите этот листочек.

15. Для хороших отношений с друзьями и близкими, процветания и благополучия своего рода и своего края нужно в этот день напечь булочек и угостить ими друзей. Угощая, надо сказать слова: «Да будет у нас процветание, и мир, и богатый урожай».

А также

Этот день славяне называли также «День Петра и Павла Рябинников». Наши предки верили, что сорванные веточки рябины, проложенные между оконными рамами, защитят дом от нечистой силы. Много пекли пирогов, обязательно округлой формы – такова была традиция для привлечения любви, здоровья и радости в семью. Многое зависело от начинки пирога: капуста – к хорошему доходу, мясо – к карьерному росту, а ягоды – успех в любовных делах.

Кстати

Сильна на день осеннего равноденствия и любовная энергетика. К примеру, чтобы обрести пару, нужно в этот день принести в дом еще одну подушку, зубную щетку, полотенце – для своего будущего избранника. При этом оба предмета (ваш и вашего будущего супруга) должны находиться рядом. Обязательно нужно сказать: «Пару составляю, любовь обретаю».

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