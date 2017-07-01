Четыре упражнения для стройности бедер

Sobesednik.ru рекомендует эффективные упражнения, которые помогут демонстрировать свои формы даже на пляже.

Весна – время мини! Но, увы, укороченные юбки и платья, обтягивающие наряды подчеркивают не только наши достоинства, но и недостатки. Например, пышные бедра. Заставить их похудеть очень сложно, поэтому дамам, мечтающим о стройности, придется попотеть. Интенсивные тренировки и особое рвение дадут первые результаты только через два месяца. Итак, начинаем!

Упражнение 1.

Ложимся на спину, поднимаем согнутые в коленях ноги и быстро крутим воображаемые педали, словно едем на перевернутом велосипеде. Мышцы ног расслабляем. Количество вращений постоянно увеличивайте и доведите до 150.

Упражнение 2.

По-прежнему лежим на спине, поднимаем ноги вверх под прямым углом и скрещиваем, немного сгибая в коленях. Потом разводим ноги и снова скрещиваем, словно режем ножницами. Движение должно выполняться мышцами бедер. Старайтесь в один подход сделать как можно быстрее и больше скрещиваний. В идеале доведите количество до 150.

Упражнение 3.

Сядьте на пол, вытяните ноги и руки перед собой. Постарайтесь оттолкнуться правым бедром от пола и вытянуть правую руку вперед, потом повторите это с левой ногой и рукой. Пройдите на ягодицах как можно большее расстояние.

Упражнение 4.

Лягте на живот, голову отведите назад, уприте подбородок в пол, руки вытяните вдоль тела. Одновременно на вдохе поднимите вверх сжатые в кулаки руки и выпрямленную в колене левую ногу. На выдохе опустите. Повторите упражнение с другой ногой. Повторите три-четыре раза. С каждым днем увеличивайте количество раз.