Долой "гусиные лапки": как избавиться от морщин под глазами

Одна моя подруга сказала: «Для лица я могу купить и не очень дорогой крем, но вот под глаза я буду выбирать только качественный». Кожа вокруг глаз, пожалуй, самое проблемное место на лице. Именно здесь образуются первые предательские морщинки – гусиные лапки, которые с каждым днем будут напоминать о возрасте.

Под глазами самая тонкая и сухая кожа, где практически нет никакой жировой прослойки, здесь морщинки являются мимическими и с каждой улыбкой проявляются еще отчетливее.

Выбираем крем

Правило №1: только крем для век.

Для кожи вокруг глаз обычный крем не подойдет, так как он слишком тяжелый. Под его воздействием кожа будет растягиваться, что ведет к появлению новых морщин.

Правило №2: внимательно изучите состав.

Обычно на упаковке вещества пишутся пропорционально их количеству в креме. Например, в начале списка идут ингредиенты, которых больше всего в составе, в конце – указываются вещества с самым маленьким процентным содержанием. Поэтому, если на баночке написано, что в креме содержится экстракт василька, а в составе ингредиентов вы нашли это вещество в самом конце списка, значит, этого экстракта там совсем немного. На качественной косметике обязательно указываются абсолютно все химические вещества, которые входят в состав.

Правило №3: смотрите, для чего крем предназначен.

Например, крем для век, содержащий кофеин и спирты, обещает мгновенный эффект. Эти вещества временно обез-воживают кожу, за счет чего она разглаживается и выглядит свежей. Минус – через пару часов действие заканчивается. Такой крем хорош, когда утром нужно на какую-нибудь важную встречу.

Для длительного эффекта хороши кремы, в которых содержатся витамин С, ретинол, медь. Эти вещества глубоко проникают и обладают способностью накапливаться и стимулировать выработку коллагена, который отвечает за упругость кожи.

Общие правила:

пейте больше жидкости, чтобы кожа не обез-воживалась. Но не пейте ее перед сном, иначе утром могут быть отеки на лице и одутловатость;

не забывайте про солнцезащитные очки в любое время года. Ультрафиолет – первый враг красоте кожи.

Народные средства

Чтобы избавиться от морщинок, на ночь рекомендуется наносить под глаза масло облепихи либо персика, миндаля, абрикоса.

В формочки для льда заливаем травяной настой из ромашки, мяты, мелиссы. Ставим форму в морозильник, а по утрам протираем лицо и кожу вокруг глаз кусочками льда.

маски от морщин

Хлебная: белый хлеб измельчить и смешать с теплым цельным молоком. Нанести мякиш на глаза. Лежать, не двигаясь, минут 20, убрать остатки салфеткой.

Дрожжевая: берем 20–25 граммов дрожжей и разводим их до образования сметано-

образной кашицы молоком либо растительным маслом. Держим на глазах 15–20 минут и аккуратно смываем водой, можно теплым молоком.

Картофельная: натираем на мелкой терке сырой картофель. Смешиваем кашицу вместе с соком и жирные сливки. Наносим на глаза на 15–20 минут, смываем теплой водой.

Банановая: столовую ложку мякоти банана смешиваем со столовой ложкой растопленного сливочного масла. Оставляем на глазах на 20 минут и смываем теплой водой.