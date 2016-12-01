Как магия, ритуалы и заговоры могут помочь стать красивой

Чтобы усилить эффект и стать неподражаемой в глазах окружающих, можно использовать магические ритуалы и обряды

Как сварить волшебное зелье для усиления красоты и какой в этом поможет заговор, узнал Sobesednik.ru.

Каждая женщина хочет быть привлекательной. И для достижения этой цели она что только не использует: от различных косметических средств до одежды. Естественно, следить за собой – одно из обязательных условий поддержания привлекательности. А чтобы усилить эффект и стать неподражаемой в глазах окружающих, можно использовать магические ритуалы и обряды.

Утренний магический ритуал

Его следует выполнять каждое утро в течение хотя бы одного месяца.

Перед тем как умываться, наберите воду в миску и прочитайте слова заклинания:

«Лебедь белая испила водицы да мне немного оставила. Да водицы не простой, а ключевой, молодильной, чтобы быть мне красивой да людям милой!»

Перед тем как умываться, наберите воду в миску и прочитайте слова заклинания Фото: Global Look Press

После чего этой водой следует умыть лицо.

Заговор на молоко

О сильной энергетике молока знали еще наши предки. Ведь не зря испокон веков женщины использовали этот продукт для поддержания красоты.

Для молодости и свежести лица вам потребуется один стакан молока, на который читаются слова заговора: «Молоко парное, молоко! Сделай меня красивой, свежей да румяной! Чтоб кто ни смотрел – заглядывался да любовался!»

Читать на молоко заговор нужно три раза, после чего следует сделать три глотка – испить заговоренного молока, а остальным умыть лицо.

Посмотрите в зеркало и представьте себя такой красивой, какой хотите быть Фото: Global Look Press

Рекомендуется повторять ритуалы с молоком один раз в неделю.

Наша справка

Международный комитет эстетики и косметологии СИДЕСКО проявил инициативу создания Международного дня красоты (International Beauty Day) – он стал отмечаться ежегодно с 1995 года. Во многих странах 9 сентября проводятся конкурсы красоты. Свой профессиональный праздник отмечают косметологи, производители и продавцы косметики, пластические хирурги, работники модельного бизнеса и все, чья работа связана с красотой.

Зелье для красоты

Потребуется: розовый кварц, круглое зеркало, серая (можно белую или розовую) свеча, по 1 чайной ложке: розмарина, лепестков роз, семян льна, немного меда.

В ночь перед полнолунием сварите зелье из трав на родниковой воде. Остудите и опустите в него кварц. Оставьте на ночь. Утром выньте кристалл и процедите зелье в чашку. Добавьте мед по вкусу. Зажгите свечу и установите ее так, чтобы в зелье отражалось ее пламя. Произнесите заклинание три раза:

«Богиня Венера, мне силу яви, в моем заклинании мне помоги. Я внешность свою легко изменю и стану красивой – какой захочу. Пламя свечи и трав аромат, волшебное зелье и розовый кварц, желанье мое вы осуществите, меня красотой сейчас наделите. Да будет так!»

Посмотрите в зеркало и представьте себя такой красивой, какой хотите быть. Выпейте зелье, представляя, что вы наполняетесь красотой богини. Носите кварц с собой.