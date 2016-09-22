Происшествия
Источник: РИА "Новости"
06:59, 22 Сентября 2016 Версия для печати

Три члена экипажа вертолета Ми-8 погибли при крушении в МО

На месте падения вертолета Ми-8 МЧС России, который потерпел крушение в Подмосковье, обнаружили «черные ящики».

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС, трагедия произошла вечером в среду, 21 сентября. Вертолет Ми-8 МЧС России, выполнявший тренировочный полет, потерпел крушение в районе города Лыткарино Московской области.

После падения разбившийся вертолет загорелся, в результате катастрофы все трое членов экипажа погибли.

В МЧС рассказали, что спасатели отрабатывали технологии спасения в особо сложных условиях. По предварительным данным, вертолет пилотировал начальник Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС Роман Фролов, на борту также находился его заместитель Дмитрий Арсентьев.

Источник в экстренных службах региона рассказал агентству, что сейчас на месте крушения воздушного судна работают специалисты МЧС. В ходе разбора завалов были обнаружены тела всех членов экипажа, а также бортовые самописцы. Как рассказали в МЧС, "черные ящики" Ми-8 вывезены с места крушения, их передадут в Межгосударственный авиационный комитет (МАК) для расшифровки.

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Соловьева Екатерина

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