Дом и дачка
Источник: «Между нами, женщинами» №7-2017
07:03, 23 Апреля 2017 Версия для печати

Четыре типа домашних фильтров для воды: советы по выбору

Проходя через насадку, вода очищается
Проходя через насадку, вода очищается
Фото: Global Look Press

Журналист Sobesednik.ru разбиралась в фильтрах для очистки воды.

– До сих пор покупаешь питьевую воду в магазине? – спросила меня сестра. – Это дорого и неудобно. А если забудешь купить, пьешь из-под крана?

Сначала я оправдывалась, но потом поняла, что все мои отговорки выглядят жалко. И почему я никак не могу решиться на покупку фильтра? Всё! Отправляюсь в магазин, но предварительно разберусь, какой аппарат нужен именно мне.

1. Фильтр-кувшин. Состоит из самого кувшина и объемной крышки, в которую заливается вода. В крышке есть сменный фильтр, напоминающий цилиндрический картридж.

+ Плюсы: невысокая цена, мобильность.

– Минусы: ограниченные ресурс, объем и выбор. Через месяц-полтора использования съемный картридж придется выбросить и купить новый.

2. Насадка на водопроводный кран. Крепится непосредственно к водопроводному крану. Проходя через насадку, вода очищается.

+ Плюсы: низкая цена, малый размер и легкость установки. Вы можете взять ее с собой на дачу.

– Минусы: низкая производительность (очищает пол-литра воды в минуту).

3. Проточный фильтр на мойку. К водопроводному крану крепится трубка, через нее вода попадает в стоящий рядом фильтр, из которого очищенная вода поступает в специальный кран.

+ Плюсы: глубокая очистка воды и хорошая производительность, несложная установка.

– Минусы: необходимость при каждом использовании подключать и отключать от крана гибкий шланг, а объемный агрегат занимает много места.

4. Система обратного осмоса. На мойку выносится один кран, а под мойкой устанавливается дополнительная емкость, где производится глубокая очистка воды.

+ Плюсы: идеальная степень очистки, долгосрочность службы фильтра. Обратноосмотическая мембрана прослужит три года.

– Минусы: высокая цена, мембрана не пропускает не только вредоносные микроорганизмы, но и минеральные вещества.

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Разанова Лия

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