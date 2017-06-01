Как вывести "весенние" пятна с одежды и белья

Пятна от сока, смолы, жира, травы. Избавиться от таких «воспоминаний» совсем не просто, но способы все же есть!

Sobesednik.ru узнал, как бороться с пятнами, загрязняющими одежду и бельё в весенний шашлычный период.

Весна – время пикников и выездов на природу, когда так хочется валяться на молодой траве, пить ягодные соки, гулять в сосновом бору, готовить и есть ароматный сочный шашлык. И конечно, на память обо всех этих заботах оставлять отметины на одежде – пятна от сока, смолы, жира, травы. Избавиться от таких «воспоминаний» совсем не просто, но способы все же есть! Итак, начинаем большую стирку с заведомо прекрасным результатом.

От ягодных и фруктовых соков

Пятна с белой хлопчатобумажной футболки, белоснежного платья или юбочки удалить можно так: сначала ткань промываем водой с добавлением хлора (на стакан воды добавляем столовую ложку хлорки), а затем ополаскиваем чистой водой. Одежду из цветных тканей на несколько часов опускаем в кислое молоко, после застирываем мылом, а потом ополаскиваем в проточной воде.

От масляной краски

Для свежих пятен приготовьте смесь из равных частей спирта, бензина и скипидара, нанесите на пятно на несколько часов. Когда краска станет мягче, удалите ее тупым ножом или крепким раствором питьевой соды, а затем тщательно промойте теплой водой.

От травы

Свежие пятна можно вывести теплым мыльным раствором, добавив в него небольшое количество нашатырного спирта. Старые пятна лучше выводятся денатуратом или такой смесью: на 8 частей денатурата 1 часть уксусной эссенции. Белье можно прокипятить без мыла, а потом прополоскать.

От жира

Старые жировые пятна натрите бензиновым мылом (приготовить его можно так: возьмите 10 г бесцветного мыла и 50 г бензина), а потом почистите бензином.

Можно приготовить следующие растворы, нанести на пятно, затем промыть под проточной водой:

Возьмите 4 части скипидара, 1 часть эфира.

Смешайте 500 частей денатурированного спирта, 30 частей аммиака, 7 частей бензина.

Скипидар – 2 части, аммиак – 2 части, денатурированный спирт – 1 часть, эфир – 1 часть, мыльный спирт – 1 часть.

Важно

Процедуры производите при открытом окне или форточке или на улице.