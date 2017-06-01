Дом и дачка
Источник: «Между нами, женщинами» №6-2017
07:08, 20 Апреля 2017 Версия для печати

Как вывести "весенние" пятна с одежды и белья

Пятна от сока, смолы, жира, травы. Избавиться от таких «воспоминаний» совсем не просто, но способы все же есть!
Пятна от сока, смолы, жира, травы. Избавиться от таких «воспоминаний» совсем не просто, но способы все же есть!
Фото: Shutterstock

Sobesednik.ru узнал, как бороться с пятнами, загрязняющими одежду и бельё в весенний шашлычный период.

Весна – время пикников и выездов на природу, когда так хочется валяться на молодой траве, пить ягодные соки, гулять в сосновом бору, готовить и есть ароматный сочный шашлык. И конечно, на память обо всех этих заботах оставлять отметины на одежде – пятна от сока, смолы, жира, травы. Избавиться от таких «воспоминаний» совсем не просто, но способы все же есть! Итак, начинаем большую стирку с заведомо прекрасным результатом.

От ягодных и фруктовых соков

Пятна с белой хлопчатобумажной футболки, белоснежного платья или юбочки удалить можно так: сначала ткань промываем водой с добавлением хлора (на стакан воды добавляем столовую ложку хлорки), а затем ополаскиваем чистой водой. Одежду из цветных тканей на несколько часов опускаем в кислое молоко, после застирываем мылом, а потом ополаскиваем в проточной воде.

От масляной краски

Для свежих пятен приготовьте смесь из равных частей спирта, бензина и скипидара, нанесите на пятно на несколько часов. Когда краска станет мягче, удалите ее тупым ножом или крепким раствором питьевой соды, а затем тщательно промойте теплой водой.

От травы

Свежие пятна можно вывести теплым мыльным раствором, добавив в него небольшое количество нашатырного спирта. Старые пятна лучше выводятся денатуратом или такой смесью: на 8 частей денатурата 1 часть уксусной эссенции. Белье можно прокипятить без мыла, а потом прополоскать.

От жира

Старые жировые пятна натрите бензиновым мылом (приготовить его можно так: возьмите 10 г бесцветного мыла и 50 г бензина), а потом почистите бензином.

Можно приготовить следующие растворы, нанести на пятно, затем промыть под проточной водой:

Возьмите 4 части скипидара, 1 часть эфира.

Смешайте 500 частей денатурированного спирта, 30 частей аммиака, 7 частей бензина.

Скипидар – 2 части, аммиак – 2 части, денатурированный спирт – 1 часть, эфир – 1 часть, мыльный спирт – 1 часть.

Важно

Процедуры производите при открытом окне или форточке или на улице.

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