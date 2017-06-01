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Источник: «Кузькин, спецвыпуск» №6-2017
22:08, 20 Апреля 2017 Версия для печати

Как рассаживать и выращивать садовую землянику

Землянику выращивают двумя способами – кустовым и полосным
Землянику выращивают двумя способами – кустовым и полосным
Фото: Global Look Press

Какие существуют способы выращивания садовой земляники и по какой схеме следует размещать ее рассаду при посадке

Землянику выращивают двумя способами – кустовым и полосным. При кустовом способе регулярно удаляют все образующиеся усы. При полосном – усы направляют вдоль ряда и укореняют дочерние розетки, формируя плодоносящую полосу. После того как полоса сформирована, усы также начинают удалять. Для выращивания земляники узкополосным способом рассаду сажают рядами (однострочная посадка) с расстоянием между ними 70 см и с промежутками между растениями в ряду 15–30 см в зависимости от силы роста сорта.

Для выращивания земляники широкополосным способом применяют двухстрочную посадку (лентами), при которой расстояние между строчками в ленте 30 см, между растениями в строчке – 15–20 см, между лентами – 70 см. Для кустового способа выращивания подходит и однострочная, и двухстрочная посадка по указанной схеме. При посадке на гряды шириной 80 см делают две строчки, при этом расстояние от краев грядки с обеих сторон должно составлять 20 см, между строчками – 40 см.

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