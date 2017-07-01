Как ухаживать за когтями у собак

Уложите собаку на бок, зафиксируйте ее, погладьте. Как только она успокоится – приступайте

Всем хозяевам собак стоит знать, что коротко подрезанные когти – это основа комфорта вашего питомца.

Если ваш пес ходит по мягкой или скользкой поверхности и недолго гуляет, то форма его когтя может измениться. А удлиненные когти могут нарушить форму фаланг пальцев и постав лап, что может привести к растяжениям, травмам и артритным изменениям в конечностях.

Что делать:

Уложите собаку на бок, зафиксируйте ее, погладьте. Как только она успокоится – приступайте. Старайтесь обрезать только загибающуюся часть когтя, чтобы не повредить кровеносный сосуд и не причинить собаке боль. Подрезайте аккуратно, по два миллиметра. Если все-таки вы задели кровеносный сосуд, сразу прижмите к когтю ватку, смоченную в перекиси водорода. После подреза возьмите пилку и обработайте коготь. В финале угостите питомца лакомством за послушание.