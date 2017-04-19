Андрей Туманов и Павел Лобков – о первых садовых посадках

У садоводов наступает ответственный период: надо выбрать хороший саженец и правильно посадить его

Sobesednik.ru выяснил, можно ли начинать делать посадки саженцев в выдавшиеся апрельские морозы.

У садоводов наступает ответственный период: надо выбрать хороший саженец и правильно посадить его. Но своевременно ли это с учетом аномальных для апреля холодов?

Андрей Туманов, председатель общероссийской организации «Садоводы России»:

– Сажать нужно вовремя! В Европе уже давно продают саженцы с закрытой корневой системой (в контейнерах). Их можно сажать и осенью, и зимой, и весной. Мы же привыкли покупать саженцы с открытой корневой системой, которые лучше всего сажать ранней весной, пока растение не пустило почки и не начало цвести. Так что еще не поздно сажать яблони, груши и т.д. Кстати, в некоторых питомниках саженцы специально держат при низких температурах, чтобы те не просыпались раньше времени. Можно купить такой саженец и срочно высадить его.

Павел Лобков, телеведущий:

– Сажать еще рано: вы видите, какая у нас весна, и земля в Центральной России вся промерзлая. С нашим климатом (когда зимой -38 и без снега, а весной снег, дождь и минусовая температура в середине апреля) сложно что-либо предугадать. У меня в прошлом году на даче под Питером много деревьев погибло.

Данил Царевский, техник ботанического сада МГУ «Аптекарский огород»:

– В этом году начать посадки можно будет лишь в конце апреля – начале мая, когда будет более устойчивая погода. И конечно, не надо сажать импортные растения, ведь те же голландские саженцы уже проснулись и они просто не переживут наших холодов.

Лариса Вербицкая, телеведущая:

– Сад любит, чтобы ему кланялись. Это хобби, которое требует много времени и усердия.

В этом году я решила оформить свой сад в светлых, практически белых тонах: буду сажать гортензии, как станет теплее. Причем я не стала выращивать рассаду, а купила в питомнике готовые саженцы таких растений, которые будут цвести с мая и до осени. Поскольку у меня в саду есть и лесная зона, то для меня важно, чтобы растения не боялись тени.