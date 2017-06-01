Как выбрать, пересадить и защитить от болезней саженцы

О правилах покупки молодых деревьев и ухаживании за ними – в обзоре Sobesednik.ru.

Обычно по весне начинается массовая скупка саженцев: садоводы – начинающие и опытные – запасаются тем, благодаря чему в будущем смогут лакомиться компотами и вареньями.

Саженцы в продаже бывают с открытой корневой системой и закрытой. Последние выращивают в специальных контейнерах, их корни не повреждаются, и высадка таких растений не привязана строго по срокам к весне–осени. Их можно высаживать в течение всего теплого сезона. Посадочный материал лучше всего приобретать в плодопитомниках: там саженцы выкапывают у вас на глазах – полная гарантия того, что деревце тут и росло.

Приобретая саженец, обратите внимание на корневую систему, ветви, а самое главное – найдите место прививки, то есть убедитесь, что это сортовое растение, а не дичок. На привитом саженце место прививки просматривается отчетливо – в виде небольшого утолщения. У дичка, то есть сеянца, как правило, ярко выраженный основной корень. Если вы хотите купить саженец на карликовом подвое, чтобы не ждать урожая долгие годы, помните, что у него корневая система мочковатая и часто с так называемыми воздушными корнями. У саженца на семенном подвое (сильнорослом) несколько мощных скелетных корней.

Плодовые растения лучше высаживать на постоянное место рано весной до распускания почек, а не осенью, как делают многие. Это связано с особой уязвимостью в зимний период еще не прижившихся экземпляров, когда им страшны не только морозы, но и иссушение ветрами. Деревце, посаженное под зиму, еще не укоренилось и поэтому лишено возможности поглощать почвенную влагу.

Итак

Внешне достойный вашего внимания саженец выглядит так: корни свежие, не подсушенные, не короче 30 сантиметров, разветвленные. Чем они длиннее, тем быстрее и лучше деревце приживется. На разрезе корни белые. Бурая, потемневшая окраска указывает на подсушивание или болезнь. Если на корнях вздутия, желваки – значит, у растения корневой рак. Такое приобретение ни к чему. Кстати, некоторые продавцы маскируют корневой рак, глубокие разрывы корней и другие дефекты глиняной болтушкой.

Кстати

Не покупайте 3–5-летние деревья. У них при выкопке обязательно уничтожаются самые важные для приживаемости корешки, так называемая мочка. В результате возникает диспропорция между большой массой кроны, требующей много воды и питания, и обрубками корней, которые не в состоянии удовлетворить эти запросы. Если такие деревья и не погибают, то несколько лет болеют. Отдавайте предпочтение однолетним саженцам скороплодных сортов, вступающим в плодоношение на 2–3–1-й год после посадки.

Камера хранения

Если вы купили саженцы осенью, но не успели их высадить, вот несколько вариантов их зимовки:

✔ Попробуйте сохранить растения на лоджии, в гараже и других подобных помещениях. Это допустимо, если там удается поддерживать температуру от 0 до минус 6 градусов на протяжении всего периода хранения. В теплом помещении саженцы обязательно тронутся в рост, из почек могут даже вырасти небольшие и очень хрупкие побеги. Но происходить это будет за счет собственных запасов питательных веществ, находящихся в тканях растения, которые быстро истощатся. Лишенные почвенного питания и солнечного освещения, такие начавшие рост растения в конце концов погибнут. Вот почему допустимы лишь кратковременные повышения температуры.

✔ Растения сложите в компактный пучок так, чтобы их корневые шейки были на одном уровне, и затем снизу свяжите, аккуратно прижимая боковые разветвления. Корни тщательно со всех сторон обложите влажным субстратом: торфом, опилками. Лучше всего для этого подходит сфагнум, так как он легкий, рыхлый. А главное, обладая бактерицидными свойствами, он предохраняет от загнивания. Затем саженцы вместе с субстратом оберните мешковиной, и после этого весь пучок снизу доверху замотайте пленкой. Теперь упакованные саженцы надежно защищены от иссушения и от повреждения мышами, но не от низкой температуры. Когда выпадет снег, пучок закопайте глубоко в сугроб в затененном месте. Под снежной периной саженцы хорошо сохраняются до весны.

✔ Подготовьте корни, как перед посадкой на постоянное место: удалите травмированные или больные части, подрежьте до здорового места. Если корни подсохли, их несколько часов подержите в воде до насыщения влагой. Заранее сделайте пакеты из крафт-бумаги. Каждый саженец поместите в пакет и засыпьте до уровня корневой шейки рыхлой влажной землей, слегка встряхивая для ее равномерного распределения между корнями. Чтобы не оставалось пустот, из-за которых корни могут заплесневеть, налейте немного воды, стараясь не промочить бумагу. После оседания земли добавьте ее еще до уровня корневой шейки. Затем пакет вместе с посаженным в него саженцем оберните пленкой или капроновыми чулками, прикопайте на зиму, храните в холодном помещении или под снегом. Такая упаковка дает двойной эффект. Во-первых, она защищает от грызунов стволы и корни. Во-вторых, создаются оптимальные условия для регенерации корней: за зиму на их срезах образуются светлые наплывы каллюса и даже зачатки белых корешков будущей мочки.

Какие растения чаще других страдают от корневых гнилей?

Таких растений очень много: астра китайская, алиссум морской, антирринум большой (или львиный зев), бадан толстолистный, бегония вечноцветущая, горошек душистый (или чина душистая), зантедесхия эфиопская (или калла эфиопская), лобелия эринус, пеларгония зональная, петуния гибридная, фуксия гибридная, цинния изящная. И это далеко не полный список. Эти растения плохо переносят избыточную влагу почвы. Необходимо тщательно соблюдать норму полива, особенно в молодом возрасте растений.