Восемь главных вопросов о рассаде и апрельских работах в саду

Sobesednik.ru выяснил, как правильно подготовить садовый участок к посадкам.

1. Фунгициды – так ли они нужны в саду, насколько полезна эта химия?

Обработка фунгицидами – это быстрый и эффективный способ оказания помощи недомогающему растению. Прежде чем воспользоваться средством, необходимо поставить диагноз, узнать, чего не хватает растению. Фунгициды делятся на контактные и системные. Контактные воздействуют непосредственно на очаг заражения, системные – на внутренние ткани растения. Надо помнить, что фунгицидами не лечат, а используют их для предупреждения болезни. Выбирать препараты следует только из тех, которые предназначены для использования садоводами-любителями, а не доставать, как многие любят делать, профессиональные. Следующее действие: изучение инструкции (желательно еще в магазине), от каких грибных болезней показан данный препарат и для каких растений он предназначен. Важно не мудрить с дозами и четко следовать инструкции. В использовании данных химикатов лучше недоложить, чем переложить. При неправильной дозировке опасность существует не только для растения, но и для садовода. Данная обработка может быть совершенно бесполезна, если не убраны источники заражения сада: зараженные ветки, мумифицированные плоды, гнилушки и др. Можно провести пробную обработку на нескольких листьях, проверив результат через 1–2 дня. Раствор фунгицида распыляют на листья и стебли, покрывая их с внешней и тыльной стороны. Опрыскивание проводят ранним утром или вечером, а также в пасмурную погоду, но не перед дождем.

2. Как снимать после зимы укрытия с роз?

С начала апреля начинают проветривать укрытые пленкой розы. С наступлением теплой погоды с них на несколько часов снимают укрытия, но оставляют притенение, чтобы избежать ожогов стеблей. Примерно через 10 дней укрытия можно снять совсем. Если розы были укрыты лапником, то его сначала приподнимают, постепенно снимают, оставляя 1–2 ветки для притенения, через 7–10 дней и их убирают. Если розы засыпаны торфом, то его отгребают, чтобы ускорить оттаивание земли, иначе есть угроза физиологической засухи: почки трогаются в рост, а корни находятся в замерзшей земле и не подают влагу зеленой части растения. Вышедшие зелеными после зимы розы за 2–3 дня чернеют и погибают.

3. Как удалить массивную ветку у дерева?

Ветку следует удалять на кольцо, стремясь сделать наименьшей площадь среза. Сохранение пенька ведет к неприятным последствиям: пенек отмирает, становясь местом проникновения инфекции.

Если ветка слишком большая, ее сначала укорачивают до 30–45 см. Длинную и тяжелую ветку лучше обрезать в несколько приемов, постепенно уменьшая ее длину. Последним срезом (пилой) полностью и чисто удалите оставшийся пенек, предварительно слегка подрезав ветку снизу. Это исключит возможность отрыва коры под веткой. Все срезы надо аккуратно обработать острым ножом и замазать садовым варом.

4. Что такое волчковые побеги?

Волчковые (жировые) побеги образуются при потере части кроны, более 1/3 ее, из-за подмерзания или сильной обрезки. Направлены строго вертикально и очень быстро растут, сильно выделяются на фоне других побегов. Лучше всего удалять в момент появления способом выламывания.

5. Нам подарили куст винограда.

Сорт не знаем, но точно для нашей зоны. Слышали, что виноград надо ежегодно обрезать. А что вырезать?

Культура винограда имеет много сортов с разным типом обрезки. Не расстраивайтесь, что не знаете сорта. Понаблюдав год или два за вашей лозой, вы поймете, как его обрезать, чтобы добиться максимального урожая. Для начала весной заметьте, какие почки на ветвях дают цветочные кисти. Если к следующей весне вы это будете знать, все остальное вы смело можете вырезать. При этом может случиться так, что плодовых почек слишком много, куст будет перегружен урожаем и ослабнет – в следующем году постарайтесь соблюсти золотую середину в обрезке.

6. Когда лучше высаживать рассаду цветов?

Рассаду многолетних культур – дельфиниума, гипсофилы, спаржи и др. – высаживают в открытый грунт в начале и середине мая. А рассаду однолетников обычно высаживают в открытый грунт после того, как минует угроза весенних заморозков. Если рассада хорошо закалена, то астры, душистый горошек, гвоздики, львиный зев, календулу (ноготки), левкои высаживают после 20–25 мая. Безопасная же высадка рассады в цветники начинается в первые дни июня. Более теплолюбивые растения, такие как циннии, бальзамины, вербена, георгины, настурции, петунии, высаживают в открытый грунт с 5 по 10 июня.

7. Почему часть растений погибает: тормозят в росте, а потом падают и вянут?

Скорее всего дело в таком заболевании, как черная ножка. Заражение этим грибным заболеванием происходит в первые 2 недели развития рассады. Стебель у основания темнеет и истончается, и растение погибает. Споры гриба могут находиться как в почве, так и на самих семенах. Поэтому покупать семена необходимо у проверенных и надежных фирм, где они проходят специальную обработку. Грунт можно покупать в магазине: произведенный промышленным способом, он стерилен. Либо стерилизовать почву самостоятельно: в духовке при температуре не менее 90о. Возбудители болезней погибают в течение 15 минут. Кроме того, провоцируют черную ножку частые поливы, загущенность рассады и тяжелая, плохо аэрируемая почва.

8. Как правильно высаживать рассаду цветов?

Многое зависит от почвенно-климатических условий и биологических свойств растения. Цветочную рассаду высаживают на ровной поверхности или на грядах (клумба, рабатка) различной высоты. На ровной поверхности или на широких и невысоких грядах выращивают большинство многолетников. На избыточно увлажненных почвах посадки лучше поднять на высокие клумбы, а если это отдельно стоящее растение, то на холмик, хотя на хорошо дренированных почвах они успешно будут расти на ровной поверхности.

Большое значение для роста и развития имеет площадь питания. На богатых почвах требуется меньшая площадь, чем на бедных. Глубина посадки должна быть такой, чтобы корневая шейка находилась на уровне земли, углубление допустимо не более чем на 1–1,5 см. Но лучше выяснить особенности посадки в специальной литературе, чтобы растение не погибло.

Высаживать рассаду лучше в пасмурную погоду или вечером в увлажненную почву. Растения сразу же обильно поливают. После того как влага впиталась, почву мульчируют (в некоторых случаях просто рыхлят), а растения притеняют, защищая молодые посадки от прямых лучей солнца на 3–5 дней.