Как правильно чистить уши котикам

Несколько советов по правильному уходу за ушами домашних кошек и котов.

Мой кот терпеть не может, если я хочу посмотреть его ушки, вырывается и убегает. Может быть, я зря его мучаю и ничего там смотреть и чистить не нужно? Природа обо всем позаботилась и без нас?

Марина Денисова, Обнинск

Состояние шерсти, слизистой глаз, ушек всегда отражает, как себя чувствует ваш питомец, поэтому необходимо ежедневно проводить профилактический осмотр любимца.

К ежедневному уходу котиков лучше приучать с раннего возраста. Если вы видите в ушках пушистика черные пятна или коричневые бугорки, значит, любимец болен. Бегите к специалисту и не занимайтесь самолечением!

Если вы заметили в ушках избытки ушной серы и пыль, аккуратно почистите их, чтобы питомец не заболел или не получил серные пробки. Вам понадобятся ватные палочки (три-четыре на одно ухо), гель для чистки ушей (стоит он недорого) и полотенце, которым вы будете фиксировать животное.

Оберните голову кошки полотенцем, отверните ей ушко и протрите ватной палочкой с гелем. Ваши движения должны быть направлены наружу, а не внутрь – чтобы вытащить грязь, а не протолкнуть ее глубже.