Как вылечить больные домашние цветы зимой

Если вы заметили, что ваши растения заболели, наберите на даче или в поле чистого снега

Зимой домашние цветы особенно нуждаются в заботе, напоминает Sobesednik.ru.

Если вы заметили, что ваши растения заболели, наберите на даче или в поле чистого снега, принесите домой и дайте растаять. Когда вода станет комнатной температуры, полейте заболевшие горшечные цветочки. Эта процедура поможет им быстро выздороветь.

В холодное время года листья фикуса блекнут и тускнеют, подкормите его – возьмите тряпочку, смочите ее в темном пиве и раз в неделю протирайте листочки. Они опять заблестят. Кто-то подарил букет тюльпанов, а они поникли – срочно поставьте их под горящую электрическую лампочку на 20–25 минут. Результат вас очень порадует!