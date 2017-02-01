Дом и дачка
Источник: «Между нами, женщинами» №2-2017
21:08, 10 Февраля 2017 Версия для печати

Как вылечить больные домашние цветы зимой

Если вы заметили, что ваши растения заболели, наберите на даче или в поле чистого снега
Если вы заметили, что ваши растения заболели, наберите на даче или в поле чистого снега
Фото: Стоп-кадр YouTube

Зимой домашние цветы особенно нуждаются в заботе, напоминает Sobesednik.ru.

Если вы заметили, что ваши растения заболели, наберите на даче или в поле чистого снега, принесите домой и дайте растаять. Когда вода станет комнатной температуры, полейте заболевшие горшечные цветочки. Эта процедура поможет им быстро выздороветь.

В холодное время года листья фикуса блекнут и тускнеют, подкормите его – возьмите тряпочку, смочите ее в темном пиве и раз в неделю протирайте листочки. Они опять заблестят. Кто-то подарил букет тюльпанов, а они поникли – срочно поставьте их под горящую электрическую лампочку на 20–25 минут. Результат вас очень порадует!

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