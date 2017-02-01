Едим с умом: Два кусочека колбаски

Sobesednik.ru рассказывает о том, бывает ли колбаса диетической, и почему вареную лучше жарить

Sobesednik.ru рассказывает о том, бывает ли колбаса диетической, и почему вареную лучше жарить.

Есть продукты, которые появляются на нашем столе круглый год, но зимой чаще. Например, колбаса. Холодно, оправдываемся мы, нужны дополнительные калории. Бросим заниматься самоуспокоением и посмотрим, что надо знать, чтобы выбрать из имеющейся колбасы наименее вредную.

Срок хранения

Чем короче срок хранения колбасы, тем она натуральнее. Он увеличивается за счет консервантов, соответственно, если их нет, продукт никак не может храниться по полгода.

Цвет

Колбаса из натурального мяса, не сдобренного красителями и консервантами, не будет ярко-розовой или насыщенно-красной. Исключения – некоторые виды колбас, в которые по рецептуре добавляют паприку, но такие в наших магазинах редкость. Однако стоит знать, что колбаса промышленного изготовления всегда содержит нитритную соль. Этот компонент заменяет часть соли в составе и нужен для того, чтобы предотвратить развитие в колбасной массе болезнетворных бактерий – в том числе для защиты от ботулизма. Нитритная соль, кроме прочего, придает мясу розоватый оттенок.

Состав

Сделать колбасу только из мяса и соли можно в домашних условиях, но вряд ли – в промышленных. Поэтому на этикетке всегда будет упомянуто некое количество Е. На что стоит обращать внимание, так это на содержание немясного сырья – сои, крахмала, костной муки и пр. и формулировку «частично гидрогенизированные жиры» – благодаря ей производители избегают упоминания трансжиров, которые могут содержаться в колбасах и в которых нет ничего хорошего.

Калорийность и польза

Вареная: как ни странно, самая полезная из колбас. Специй мало, фарш перемолот очень тонко, в составе есть молоко и яйца. Есть диетические вареные колбасы, которые не содержат сахар и крахмал и по сравнению с другими низкокалорийны: 100-граммовый кусочек – это 170 ккал. Молочная и докторская жирнее, так как сделаны не из говядины, а из свинины. Кстати, если едите колбасу, стоит ее слегка поджаривать – это снижает жирность.

Сырокопченая: жирная и калорийная. Из-за фарша крупного помола и специй переваривается труднее, чем, например, вареная. Как и любой другой копченый продукт, может содержать канцерогенные вещества.

Сыровяленая: тоже достаточно жирная и содержит большое количество калорий. При этом она из-за технологических особенностей приготовления еще и суше других видов колбас, что усложняет переваривание.

Ливерная: очень калорийная (330 ккал на 100 г), содержит много холестерина, так как делается из субпродуктов с добавлением сала, а зачастую и того, что мы обычно не едим – хрящей, сухожилий, ушей и пр. Хранится недолго.

Из мяса или сои: можно ли оценить качество на вкус?

Комментарий кандидата медицинских наук, диетолога Андрея Бобровского:

– Важнейшую роль играет технологический процесс производства, условия, при которых колбаса хранится, транспортируется и реализуется. Однако чаще всего отследить эти факторы обычный покупатель не в силах. В многочисленных экспериментах было доказано, что обычный потребитель не сможет по вкусовым качествам отличить колбасу, в которой натуральное мясо в значительном количестве или даже полностью заменили соей или субстанцией, сделанной из костей и сухожилий животных. Поэтому главное в случае с этим продуктом – найти добросовестного производителя, которому можно доверять.