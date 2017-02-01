Как правильно выбрать кухонную мойку

Sobesednik.ru выяснил, как правильно приобретать кухонную мойку.

Многие проводят на кухне немало времени и, естественно, хотят, чтобы самая уютная комната в квартире соответствовала всем представлениям о красоте, чистоте, современности и функциональности. Красивые занавески, вафельные полотенца, нарядная скатерть, конечно, завершают цельный образ кухни, но старая, ржавая, в бурых пятнах, не поддающаяся чистке мойка может испортить всё! Что делать? Выбрать новую, которая прослужит вам не один год.

Если вы решились на покупку, то в первую очередь подумайте, какого размера, формы, цвета и глубины мойка вам нужна. Важно, чтобы она гармонировала с размерами комнаты, шкафа, стола.

Накладные мойки устанавливаются на специальной тумбе, врезные встраиваются в столешницу. Если вы хотите купить новый гарнитур с цельной столешницей, то вам больше подойдет встраиваемая модель, она поможет избежать сырости, которая появляется между шкафами. Если же обновлять мебель вы не готовы, то обратите внимание на накладную мойку.

Гранит или сталь?

Для изготовления кухонных моек используют франогнит, кристаллит, тегранит, керамику, нержавеющую сталь и даже гранит, последняя модель стоит довольно дорого. Поэтому можно рассмотреть и другие варианты.

Самые практичные и удобные в быту – нержавеющие мойки, они стойки к температурным колебаниям, истиранию, пищевым кислотам и механическим воздействиям. Стальные раковины легко чистятся, но шум льющейся из крана воды будет слышен во всем доме. Впрочем, проблему может решить специальный шумопоглощающий изолятор, подложенный под мойку.

Каменные мойки прочные (прослужат 15–17 лет), но уже через год-полтора после установки теряют свой цвет. Также композитный гранит боится обработки ацетоном. Керамические, чугунные и эмалированные металлические мойки неприхотливые и практичные, но уже не отвечают вкусам современности.