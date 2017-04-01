Дом и дачка
Источник: «Собеседник» №4-2017
22:03, 06 Февраля 2017 Версия для печати

Какие собаки – не для квартиры: советы кинолога

Не стоит заводить породы, которые не предназначены быть просто любимцами, диванными собаками
Не стоит заводить породы, которые не предназначены быть просто любимцами, диванными собаками
Фото: Global Look Press

Кинолог рассказал Sobesednik.ru о том, каких собак можно держать в квартире, а каких нельзя.

«Хотим завести собаку, но у нас двушка, места немного, и мы не хотим, чтобы было плохо нам и собаке. Подскажите, какие породы нежелательно заводить в городских условиях?»
Анна, Брянск

Специалисты подтверждают, что не всякая собака подходит для типовой городской квартиры – и наоборот. О каких породах идет речь, рассказывает кинолог Ирина КОЛОСОВА:

– Не стоит заводить породы, которые не предназначены быть просто любимцами, диванными собаками. В первую очередь это породы крупных размеров и выведенные для охраны и защитно-караульных функций. Кавказским овчаркам и алабаям в квартирах не очень комфортно, потому что они не имеют возможности реализовывать свой потенциал. А вот крупные флегматичные собаки – например ньюфаундленды – лучше приспособлены к жизни в квартире. Такой пес может полдня спокойно лежать на диване, а вечером отправиться с хозяином на прогулку.

Вторая категория собак, которых заводить в городе нежелательно, – это охотничьи породы крупных размеров, потому что у них нет возможности полноценно бегать и выгуливаться. Например, борзую можно вывозить раз в неделю в лес поохотиться, но лучше, если собака регулярно сможет проявлять свои природные качества. Даже мелким охотничьим собакам – скажем, таксам, у которых сильно развит охотничий инстинкт – в квартире может быть плохо. Такая собака будет «рыть» диван.

Есть собаки некрупные, но активные – они, если их недостаточно выгуливать, могут вести себя плохо. Это относится к собакам бойцовых и спортивных пород – бультерьерам, американским стаффордширским терьерам. Но вообще многое зависит не от размера жилплощади, а от адекватного подхода к питомцу. Если хозяин им занимается, выгуливает, дрессирует, то такое животное будет чувствовать себя хорошо.

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Кузнецова Ольга

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