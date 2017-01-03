Чем занять детей в новогодние праздники

Под Новый год всем хочется волшебства, чудес и сказки. А детям – особенно!

Sobesednik.ru предлагает вам несколько идей для развлечений детей в новогодние каникулы.

Под Новый год всем хочется волшебства, чудес и сказки. А детям – особенно! И взрослые могут помочь им создать праздничную сказочную атмосферу, украсив квартиру новогодними самоделками. Это не только добавит ощущение праздника, но и даст возможность заняться интересным делом вместе с детьми, что всегда полезно.

Новогодние венки

Делать их очень просто, а смотрятся эти украшения по-настоящему сказочно. Основу для венка можно сделать из скрученной и обмотанной малярным скотчем газеты. А для небольшого венка – и из пищевой фольги. Когда основа готова, ее можно покрасить из баллончика аэрозольной краской в белый, золотой, красный или зеленый цвет (в зависимости от вашей задумки). А можно и просто обмотать ёлочной мишурой, причем тут тоже возможны варианты – и с цветом мишуры, и с ее длиной. При помощи термоклеевого пистолета на основу крепятся еловые ветки (настоящие или искусственные), шишки и прочий природный материал. Можно также разнообразить композицию мелкими мягкими игрушками, бантами из красивой ткани, пластиковыми ёлочными украшениями. Венки будут прекрасно смотреться на дверях или просто на стенах.

Зимний букет

Для создания такого букета вам понадобятся ветви деревьев. Чем более интересной формы они будут, тем лучше. Ветки можно покрасить белой краской или нанести прозрачный клей и обвалять в блестках, в искусственном снегу или просто в соли. Установите ветки в декоративную вазу и украсьте так, как подскажет фантазия. Условие лишь одно: игрушки должны быть легкими.

Декоративные ёлочки

Кто сказал, что ёлка должна быть только одна? Ведь, кроме большой ёлки, комнату можно украсить самодельными ёлочками-конусами! Сделать их несложно, достаточно конус, клеенный из картона, обтянуть симпатичной тканью или обмотать мишурой. А украсить такие ёлочки можно самыми разными мелкими предметами! Подойдут и бусинки, и пуговицы, и все, что подскажет ваша фантазия.

Носки для подарков

Очень интересный вариант новогоднего украшения, сразу создающий в комнате праздничную атмосферу. Сшить такие носки можно из старых свитеров, просто вырезав детали нужного размера и обработав их края клеем или нитками (вручную или на машинке). Украсьте отвороты искусственным мехом, пушистыми помпонами, бубенчиками, пуговицами в виде ёлок или снеговиков.

Необычные шары

Сейчас во многих магазинах (в том числе и в интернете) можно найти пенопластовые заготовки под ёлочные украшения, в том числе и шары. Украсить такой шарик можно по своему вкусу: обтянув тканью и расшив бисером или блестками; обмазав пластилином и выложив узоры из крупы; покрыв краской и наклеив различные предметы, от страз до шестеренок из часов и т. д. Фантазируйте!

Можно даже устроить домашний конкурс на самый интересный шарик. А еще это может стать прекрасной игрой для приглашенных в гости детей.

Новогодние гирлянды

Их можно развесить по стенам или натянуть под потолком. А изготовить такие гирлянды очень просто: распечатайте силуэты зайцев, белок, ёлочек, снеговиков и т. д., вырежьте, покройте любой понравившейся краской и прикрепите к нитке. Или сделайте гирлянду из силуэтов снежинок, покрытых блестками. Хорошо смотрятся и нанизанные на нитку войлочные или ватные шарики. Гирлянды можно дополнять бубенчиками, колокольчиками, бантами, мелкими шариками.

Игрушки

Сейчас продается множество вариантов затвердевающей массы для лепки. Предложите ребенку слепить различные новогодние фигурки: снеговиков, дедов-морозов, рождественских эльфов и т. д. Такие фигурки можно поставить под ёлкой или просто в разных местах. Их можно использовать и для украшения венков.

Ароматизаторы

Наполнить квартиру новогодними ароматами можно без малейшего использования химии. Вам понадобятся только апельсины и такая приправа, как гвоздика. Сделайте в апельсинах дырочки при помощи зубочисток. И предложите ребенку вставить в них гвоздику. Можно таким образом выкладывать интересные новогодние узоры. Потом расставьте свои самодельные ароматизаторы в разных местах квартиры.