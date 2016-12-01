Как правильно встречать год Огненного Петуха

Петух всегда идет на смену високосной Обезьяне, и поэтому многие с наступлением нового года выдыхают с облегчением

2017-й — год Красного, или Огненного, Петуха, напоминает Sobesednik.ru. Как правильно его встретить?

Петух всегда идет на смену високосной Обезьяне, и поэтому многие с наступлением нового года выдыхают с облегчением. И это правильно.

Петух хоть фанфарон и прямолинейный задира, но довольно предсказуем, не вреден и жизнерадостен. Если и выступает, то только по справедливости. Ведь не зря в русских народных сказках эту птицу любили, ласково называли Петушок – Золотой гребешок и украшали его фигурками полотенца, рубашки и даже крыши домов.

Да, всем нам будет полегче с окончанием года Обезьяны. А люди, рожденные в 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 годах – и вовсе счастливчики, ведь они находятся под покровительством Петуха, и он будет защищать их, а порой и осыпать дарами в наступающем году.

В чем встречать Новый год?

Что касается одежды и стиля жизни – в моду войдет экстравагантность, неординарность, индивидуализм. И даже бизнес-стиль. Петух оценит качественную, заметную, яркую и красивую одежду. Да, он – модник и пижон. Вот и при встрече Нового года важно быть одетым красиво и вести себя так, чтобы не остаться незамеченным. Но при этом производить хорошее впечатление. И конечно, основной цвет Ночи года будет красный. К нему в компанию подойдут бордовый, оранжевый, коралловый, желтый, золотистый. Петух оценит металлические украшения – особенно браслеты, пояса, ожерелья. А если вы придумаете себе в качестве новогоднего атрибута сапожки со шпорами – точно окажетесь в его друзьях. Перья тоже поощряются. Отличная идея – аккуратный рисунок петушка или пера на маникюре или на щеке.

А вот прически могут быть самые невероятные! Приветствуются гребни, заколки, банты, хвосты, мелирование и рыжий окрас. Впрочем, Петух оценит и гладкие волосы натуральных тонов. Главное – общая ухоженность, заметность и «чистые перышки».

Что ставить на стол?

Конечно, очень желательно обойтись без курятины и индюшатины! И лучше – без красного мяса. Вы скажете: трудно будет без куриной грудки. Но вы ведь хотите завоевать удачу хозяина года! Так разве отказ от привычной еды на одну ночь того не стоит? Петух – вегетарианец. В крайнем случае одобрит рыбку и яйца. Попробуйте предложить гостям много разной зелени, фруктов и овощей (благо вкусных блюд, которые можно приготовить из этих продуктов, очень много). Отдельная тема – выпечка: Петух ее очень любит. Кстати, он считается гурманом, то есть обожает поесть вкусно. Так что постарайтесь – тогда он за вас порадуется и станет помогать весь год. Ну и отдельно для Петушка поставьте на стол чистой водички, разных зернышек и немного сливочного масла (смазать ему гребешок – ведь аккуратист Петух следит за своим внешним видом). Стиль новогоднего стола задает сельская тематика – льняные салфетки, плетеные хлебницы, подставки.

Какие напитки?

Коктейли – вот его слабость. Ведь даже в переводе с английского «коктейль» – это «хвост петуха»! Смешивайте, взбалтывайте, украшайте. Алкогольные и фруктовые, молочные и овощные, с зернами и зеленью. Главное – делайте это весело, красочно, с достоинством и искренне.

В общем, проведите эту ночь и день ярко, вкусно, весело и дружелюбно! Кукареку!!!