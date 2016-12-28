Почему Новый год – это всегда риск пожара

Sobesednik.ru попытался выяснить, почему именно в новогоднюю ночь так часто случаются пожары.

Что для обычного человека – праздник, то для пожарного – трудовые будни. Потому что количество вызовов в такое время увеличивается по статистике в 1,5 раза.

Три главные причины пожаров в Новый год

✔ Ёлочные гирлянды. Очень часто используются, будучи неисправными.

✔ Пиротехника. ЧП может вызвать как подделка, так и совершенно легальная продукция, если ее использовать неправильно.

✔ Курильщики в состоянии опьянения. Чтобы возник пожар, достаточно заснуть с сигаретой (не обязательно курить прямо в постели).

В городах стрелять нельзя

Если хочется что-то запустить в новогоднее небо, потратьте чуть больше времени на подготовку: во-первых, при покупке салюта проверьте, есть ли у него сертификат соответствия, а во-вторых, выберите место, где он никому не повредит. Есть конкретные рекомендации насчет радиуса безопасности, они написаны на упаковке салюта: это в среднем 30 метров. В большом городе найти такое место практически невозможно, потому запуск пиротехники на улицах и считается хулиганством. В черте населенного пункта это возможно легально только на пустырях, вокруг которых нет ни жилых, ни административных зданий.

Чтобы стать виновником ЧП, достаточно неудачно запустить петарду с расстояния в 5–10 метров – она запросто может приземлиться на захламленном балконе или пробить оконное стекло и устроить пожар в квартире. Не повезло и такое прилетело к вам? Тушите водой или песком.

Гирлянды не вечны

Гирлянда – ёлочное украшение, о котором вспоминают на пару недель в году, после чего убирают его на антресоли вместе с другими игрушками. Потому гирлянды в домах «живут» годами и десятилетиями, и никого не смущает ни возраст изделия, ни его сохранность: горит – и ладно. Тем не менее у гирлянд есть срок годности – это всего 5 лет, и правила использования тоже есть. Например, запрещено оставлять их включенными на ночь. Если вы уходите из дома, все гирлянды должны быть выключены (в том числе вынуты из розетки). Однозначно плохая идея – украшать ими ковры и шторы. И разумеется, здравый смысл не позволит использовать гирлянду, если у нее оголены участки проводов или она ведет себя странно – произвольно мигает или выключается. Лучше не пытаться ее разбирать: безопаснее купить новую, чем использовать реанимированную гирлянду.

Алкоголь + сигарета = пожар

Там, где много курят и активно празднуют, всегда есть риск, что дело кончится пожаром. И он повышается к концу застолья, когда на смену веселью приходит желание поспать. Дальнейшие события могут развиваться по самым разным сценариям: хозяева уходят спать раньше, оставляя гостей догуливать, те решают покурить в процессе и могут оставить окурок непотушенным. Или гости расходятся по домам и кто-то из них засыпает с сигаретой на диване или в постели. Или это случается с хозяевами... Итог один: если не повезет, кто-то из них попадет в сводки происшествий. Алкоголь закономерно вызывает сонливость, а когда его много, процесс засыпания контролировать не всегда удается. Больше того, даже начавшийся пожар порой не может разбудить пьяного курильщика. В том числе поэтому в праздничных пожарах люди гибнут в 3–4 раза чаще, чем в другое время года. И совет тут только один: если празднуете, не курите в доме – ни в постели, ни на диване, ни на кухне. Нигде!

Кстати

Бенгальские огни многим кажутся совершенно безопасными – настолько, чтобы зажигать их прямо в квартире. Тем не менее искры от этой пиротехники могут прожечь одежду или попасть в глаза.