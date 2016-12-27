Все о новогодних елках: как выбрать, где поставить и как сохранить

Все, что нужно знать о выборе новогодней ели и уходе за ней, читайте в нашем материале

Sobesednik.ru подготовил советы по выбору новогодней елки и выяснил, как правильно ухаживать за символом праздника.

Новый год – это не одна ночь, а настоящий праздничный марафон, символом которого становится обычный предмет. Нет, не бутылка шампанского и не телевизор, а ёлка. И от того, какую вы выберете, куда поставите и чем украсите, зависит не только ваше настроение, но и безопасность.

Как выбрать

Как выбрать лесную ель, объяснять никому не нужно: все в курсе, что делать это нужно не в лесу – это незаконно, а на ёлочном базаре, где из всех представленных вариантов требуется найти не столько красивый, сколько свежий – тогда ель простоит долго. Определить же свежесть можно по виду веток и хвои: если ветки гибкие и «смотрят» вверх, а хвоя упругая, пахучая и не осыпается, значит, ель срублена недавно. Но что, если вы предпочли искусственную ёлку, хотите выбрать ее не на один год и не рассчитываете принести домой нечто потенциально опасное? Тогда обратите внимание на следующие моменты.

Цена

Хвоя искусственной ёлочки может быть сделана из целлюлозы, лески, резины или поливинилхлорида. Первый вариант – самый бюджетный, последний – самый дорогой. Естественно, на цену влияет и качество ели: например, пластик может фонить, то есть выделять в воздух химические вещества как при нагревании, так и без него, и чем ниже его качество, тем выше вероятность этого. В общем, желание сэкономить понятно, но не всегда оправданно.

Материал

Решив купить искусственную ель, ищите ту, что изготовлена из трудногорючих материалов. Тут проще всего внимательно изучить инструкцию. У качественных елей хвоя, кроме прочего, обработана антипиренами – специальными составами, которые снижают риск воспламенения и замедляют горение. Все-таки искусственная ель – предмет пожароопасный.

Запах

Ёлка может не иметь запаха, может пахнуть чем-то отдаленно напоминающим хвою, но не должна пахнуть химией. К сожалению, если вы покупаете ее в местах уличной торговли, есть риск почувствовать это, лишь когда ель попадет в тепло.

Документы

Искусственная ель может не иметь сертификата, так как не входит в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации. Но его наличие – хороший знак. Как и наличие пожарного сертификата, который подтверждает, что товар не представляет повышенной опасности. Кроме того, продавец может оформить еще и экспертное заключение о качестве товара – оно тоже не обязательно, но для покупателя может стать дополнительным плюсом в пользу п­окупки.

Куда поставить

Неважно, живая у вас ель или искусственная, общее правило таково: она не должна стоять рядом с источником огня – явным или возможным. То есть исключается соседство с камином, печкой, плитой, а также под люстрой и вблизи розетки, в которую включено сразу несколько приборов. Это важно потому, что любая ёлка, родилась она в лесу или на китайской фабрике, может загореться. Настоящая загорится легко, лишь если она сухая, но и при этом она не будет выделять токсичных для человека веществ. А вот синтетическая, если изготовлена из горючих материалов, может стать источником едкого и ядовитого дыма, который сам по себе опасен для людей и животных.

Рядом с батареями ставить ель не стоит потому, что такое соседство ускорит ее конец: ёлка быстрее высохнет и осыпется.

У кровати ели не место из-за того, что она создаст повышенную влажность, а это риск развития грибка, споры которого, к слову, могут находиться на самом дереве. Для аллергика она может стать источником проблем.

Итак, лучшее место для ёлки – прохладное, хорошо проветриваемое, вдали от источников тепла, в комнате, где никто не спит. В стандартной квартире это либо гостиная, либо прихожая.

Почему деревья в кадке не всегда приживаются

Обычные срубленные ели в последнее время уступают в популярности живым – в буквальном смысле слова – деревьям, которые потом предполагается пересадить в грунт. Вот только не все, что продается в горшке, в реальности может быть пересажено и приживется. На самом деле такое дерево может не иметь полноценной корневой системы – именно этим объясняется тот факт, что перенесенные в землю ели часто погибают.

Подобная ель должна быть изначально выращена в замкнутой системе, но так, увы, бывает не всегда: нередко продавцы выкапывают обычные ёлки из грунта, обрубая при этом «лишние» корни, и продают в кадках, присыпав остатки корневой системы землей. Клиентам же, как правило, рассказывают о том, что весной ёлочка благополучно переедет на дачу.

Опознать такую ель по «вершкам» не удастся, нужно увидеть, как выглядят еловые корешки. Если большая пушистая ёлка продается в маленьком горшке, если земляной ком маленький, если корни толстые и выглядят как несколько куцых отростков, прижиться в земле такая ёлочка вряд ли сможет. Правда, продавец отнюдь не обязан показывать вам товар во всех подробностях.

Если у вас ёлка в кадке, не забывайте ее поливать! Она, конечно, не засохнет сразу, потому что возьмет всю влагу из почвы, но все же это не кактус и она вполне может погибнуть от жажды.

Загорелось: как тушить?

Если загорелась натуральная ель, ее можно тушить водой и тканью. Дерево нужно повалить на пол, накинуть на него что-то плотное и заливать.

Если в огне ель искусственная, использовать воду нельзя – только огнетушитель. Однако в этом случае нужно иметь в виду, что опасен не только и не столько огонь, сколько ядовитый дым – он может привести к потере сознания и гибели от отравления. Поэтому, если потушить ель сразу не удалось или возгорание серьезное, нужно как можно скорее выйти из квартиры.

И ни в коем случае не украшайте ель – неважно, натуральную или искусственную – декором из ваты или целлюлозы: это увеличивает риск пожара.