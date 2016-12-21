Как не ошибиться с выбором интернет-магазина

Предновогодние дни – лакомое время не только для покупателей, но и для онлайн-жуликов, напоминает Sobesednik.ru.

Соблюдайте дистанцию

Чем хорош интернет-шоппинг, если вы покупаете новую фотокамеру или какой-нибудь ноутбук? По статье 25 Закона «О защите прав потребителей» (ЗПП) в течение двух недель после покупки «потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар у продавца», но... Это не касается технически сложных товаров – автомобилей, компьютеров, электроприборов. А именно на них-то сейчас самый спрос.

На наше счастье, в ЗПП есть еще и статья 26.1 – «Дистанционный способ продажи товара». И там права покупателя обозначены немного шире: «Потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара – в течение семи дней».

И техническая сложность тут уже неважна. И продавец обязан вернуть все деньги (за вычетом, правда, стоимости доставки).

Совет: Учтите, что «возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара». Так что обязательно сохраняйте не только чеки, но и упаковку. Некоторые продавцы отказываются принимать товар под тем предлогом, что упаковка вскрыта, но это уже незаконно. Еще продавцы часто спрашивают, был ли товар в пользовании (то есть, допустим, включали ли вы холодильник). На всякий случай отвечайте, что нет.

Изучайте документы

От купленного на днях телевизора отказаться с первого раза не получилось.

Сотрудник колл-центра торговой фирмы отправил сдавать товар в розничный магазин сети, где на документах обнаружили печати... компании по доставке.

Совет: Внимательно изучите платежные документы, которые вам дают во время доставки. На них должны быть указаны реквизиты либо компании-продавца, либо платежного агента, с которыми работают интернет-магазины, не имеющие собственной службы доставки. Если стоит печать именно агента, на всякий случай возьмите под диктофонную запись пояснение на эту тему курьера или сотрудника магазина. И никогда не стесняйтесь писать претензии.

Выбирать нужно не только товар, но и магазин

Так, оказывается, часто бывает – покупаешь товар в одной фирме, получаешь чек от другой и потом не знаешь, где правду и деньги искать. Если даже в уважаемых интернет-магазинах случаются подобные эксцессы, то что уж говорить об онлайн-забегаловках. Некоторые из них не скрывают, что разводят своих покупателей, и даже заранее об этом предупреждают.

К примеру, достаточно крупный магазин «Плеер.ру» совсем недавно подробно разъяснял, что доставляет товары не по почте, а с курьером, а значит, это не дистанционная торговля и о возврате даже с правильным чеком на руках покупатели могут и не мечтать.

Сегодня эти подробности с сайта магазина исчезли, но все равно там несколько раз прозрачно намекают: «Если вы все же оказались в ситуации, когда технически сложный товар не оправдал ваших ожиданий, советуем не унывать и попробовать продать его через наш форум-барахолку либо сделать благородное дело – подарить его близкому вам человеку и купить у нас новый». Ну откровенная разводка.

Или другая история. Магазин Vasko.ru, например, убеждает своих посетителей, будто те не имеют права сдать обратно даже откровенный брак: «Технически сложные товары с момента покупки «встают» на гарантийное обслуживание, и дальнейшие претензии должны направляться непосредственно в сервисный центр».

Тоже полная чушь: по закону (статья 18) покупатель сам решает, обращаться ли ему с бракованным товаром в сервис за ремонтом или к продавцу – за деньгами. Причем в течение даже не 14 дней, а всего гарантийного срока.

Совет: При помощи претензий можно отстоять свои права, но обычно это требует много времени и нервов. Так что лучше заранее внимательно отнестись к выбору интернет-магазина, внимательно изучив его сайт. С мелкими и тем более «одноразовыми» конторами, которые могут впихнуть вам откровенный брак и тут же закрыться, лучше не связываться вообще. Кстати, запомните, что по ЗПП (статья 26.1) вам «в момент доставки товара должна быть в письменной форме предоставлена информация... о порядке и сроках возврата товара». Если в товарном чеке права потребителя не указаны, он имеет право вернуть покупку в течение уже не недели, а трех месяцев. А если продавец вслед за товаром станет «ломаться», его ждут пени в размере 1% от стоимости покупки в день.