Как правильно выбрать новый зонтик

Чтобы зонт прослужил вам как можно дольше, нужно обратить внимание не на этикетку, сейчас и на подделку можно прикрепить любую, а на конструкцию вещи, ручку, купол и, конечно, на то, из чего они сделаны

С приходом осени все больше дождей, а значит, наступил сезон зонтов, напоминает Sobesednik.ru.

В советское время все женщины мечтали о зонтике с тремя слонами, и этот роскошный по тем временам предмет говорил о статусе хозяйки. Достать подобную вещицу было непросто, и не только потому, что она была качественной, это же было заграничное – «фирменное». Такой зонт вызывал у окружающих уважение и даже зависть. Стоит ли говорить, что мне мама этот зонт давала только ненадолго подержать, не дай бог сломаю. Сейчас в магазинах огромный выбор зонтов на любой вкус, цвет и кошелек, но выбрать лучший по-прежнему нелегко.

Чтобы зонт прослужил вам как можно дольше, нужно обратить внимание не на этикетку, сейчас и на подделку можно прикрепить любую, а на конструкцию вещи, ручку, купол и, конечно, на то, из чего они сделаны.

Складной или трость?

Складной занимает в сумке мало места, но чаще подвержен поломкам из-за большого количества деталей. Выбирайте многогранный стержень, легонько покачайте его в разные стороны: заметили, что соединения не разболтаны, значит, вещь надежная! Трость не так удобна в транспортировке, но более долговечна и ее грибовидный купол лучше защищает от «ветрового» дождя.

Механический или автоматический?

Зонт на ручном управлении более надежный, но с автоматическим удобнее. Нажал кнопочку – и зонт раскрылся, но в случае неисправности автомата вы даже не сможете раскрыть его над собой.

Из чего спицы?

Стальные – тяжелые и на ветру не будут выворачиваться. Алюминиевые – более легкие и хорошо держат форму купола, но увы, выдержат не все порывы ветра. Стекловолоконные имеют оптимальную упругость и отлично справляются со своей функцией. Количество спиц неважно, а вот как ткань прикреплена к спицам – необходимо присмотреться внимательно. Чтобы мокрая ткань купола не провисала, она должна крепиться к спице в нескольких местах.

Материал ручки

Пластиковая ручка при падении может расколоться и поцарапаться, деревянная, окрашенная прозрачным лаком, не полиняет и не потускнеет.

Ткань купола

- Нейлон дешевле, но он быстро садится и линяет.

- Эпонж хорошо отталкивает влагу.

- Полиэстер имеет специальную водоотталкивающую пропитку, но со временем она исчезает.

- Полиэстер с тефлоном прекрасно защищает от воды, он мягкий, тонкий и долговечный.