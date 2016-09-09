Как подготовить яблоневый сад к зимовке

Как правильно подготовить свой яблоневый сад к холодам и что для этого делать, узнал Sobesednik.ru.

Яблоневый сад прекрасен не только весной в цвету, но и когда среди пышной листвы то тут, то там видны наливные бочка плодов. И аромат яблок нельзя перепутать ни с каким другим. Он легкий, неуловимый, но дарящий радость. Помните, как в зимних подарках от Деда Мороза пахли яблоки? Как хочется сохранить природные вкусности до холодов! Надо поторопиться и бережно сорвать с деревьев самые ценные яблочки зимних сортов.

Собираем урожай

Собирать плоды нужно очень осторожно, чтобы не повредить, ведь яблоки с царапинами, вмятинами и тем более битые до зимы не доживут. А целые, без дефектов плоды нужно обернуть бумагой каждый и аккуратно уложить в сухой чистый ящик. Каждый сорт лучше класть отдельно, ведь у них разные сроки хранения. При правильном содержании осенними сортами можно будет лакомиться до 80 дней, а зимними от четырех до семи (!!!) месяцев. То есть до самой весны!

Яблочки собраны, уложены в ящики, но не спешите их уносить в подвал. Лучше, если они несколько дней и ночей полежат в сарае, летней кухне или под навесом на улице и охладятся на свежем воздухе.

Избавляем сад от паразитов

О плодах мы позаботились, пора проявить внимание и к самим деревьям и подготовить их к зимовке. Снимите со штамбов яблонь ловчие пояса и сожгите. Внимательно изучите кору, не устроились ли в расщелинах вредители, особенно строить гнезда в яблонях любят плодожорки, которых даже называют яблоневыми. Если вы обнаружили их жилище с коконами – уничтожьте! Все осмотры можно проводить в любой день, а вот для очистки отмершей коры выберите влажный день. Вооружитесь скребком или частой железной щеткой и счистите все ненужное, а подножье дерева застелите пленкой или мешковиной. В конце октября стволы обрабатываем 3% медным купоросом или 5% железным купоросом и проводим побелку. Тщательно промазываем все трещины и дупла, чтобы у паразитов не было шансов найти место и поселиться в коре.

Сажаем землянику

До середины сентября нужно произвести посадку рассады садовой земляники и две недели регулярно следить за сердечком рассады. Можно заранее приподнять его до уровня земли, а почву вокруг растения плотно обжать. Земляника плохо приживается, больше половины может погибнуть от холодов, и если вы не успели сделать высадку до 15 сентября, то лучше откажитесь от затеи, скорее всего поздно высаженная рассада погибнет.

Обрезаем ветки

Теперь можно заняться саженцами смородины и крыжовника. Отделяем от маточных кустов отводки смородины и пересаживаем на постоянное место. Пора позаботиться и о ягодных кустарниках крыжовника и смородины. Поломанные ветки обрезаем, а те, что соприкасаются с почвой, укорачиваем. У взрослых кустов черной смородины, которым более шести лет, с помощью ножовки удаляем две-три самые старые ветви у основания. У кустов белой, красной, гранатной и розовой смородины удаляем все однолетние молодые приросты, оставляем одну самую сильную ветку.

Повторяем процедуру на кустах крыжовника. Растение быстро становится густым, поэтому мелкие ветви нужно отрезать.

До начала листопада все сухие ветки нужно обрезать у облепихи, сливы, вишни. Ведь осенью умершие ветки видно очень хорошо, а весной это задача не из легких.

Заботимся о цветах

В середине сентября мы выкапываем, делим и высаживаем лилии. В конце месяца пора высаживать тюльпаны. Георгины перед заморозками укрываем пленкой или мешковиной. Семена цветочных культур подсушиваем и убираем на зимнее хранение.