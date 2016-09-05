Практичные советы по выбору мебели для маленькой гостиной

Если раньше гостиная комната, как понятно из названия, использовалась исключительно для приема посетителей, друзей, гостей и знакомых, то сегодня это помещение – еще и место отдыха самих хозяев.

В небольших двухкомнатных квартирах гостиная, по сути, служит единственным помещением, которое не выполняет конкретных «рабочих» функций, как кухня, кабинет, прихожая. Поэтому и обставить эту комнату нужно правильно, чтобы впоследствии наслаждаться комфортным отдыхом. Мебель для гостиной, в том числе стенки – залог удобства и уюта.

С какой мебелью у большинства из нас ассоциируется отдых в квартире? Конечно, с диваном. Если мы говорим о небольшой площади, то диван станет той мебелью, на которой мы не будем экономить. Не ищите маленький, скромный диван, сделайте его – центральной фигурой помещения. Пусть он займет много места, зато будет удобным и вместительным. Предпочтение лучше отдать угловым моделям и секционным моделям-трансформерам.

Для квартир небольшой площади всегда актуальным остается вопрос хранения вещей. Поэтому полностью исключить эту функцию у мебели в гостиной практически нереально. Несмотря на то, что помещение используется для отдыха и развлечений, здесь вы все равно будете складывать свою одежду, бытовые приборы, книги и так далее. Постарайтесь организовать хранение домашнего богатства практично и эффективно. Уделите внимание диванам с выдвижными ящиками, многофункциональным «стенкам», антресолям, тумбочкам, полочкам.

Наравне с диваном на комфорт пребывания в гостиной влияют и кресла. Если вы решите добавить этот мебельный элемент, то рекомендуем ограничиться одним или двумя креслами. Небольшие кресла будут прекрасно смотреться в углу комнаты в компании читальной лампы, а пару кресел можно расположить как раз напротив телевизора. Отдельно подумайте, какой материал для кресел будет наиболее практичным. Если у вас дома есть дети или домашние животные, если вы хотите ужинать, сидя в кресле, то, вероятно, лучше отдать предпочтение материалам, за которыми легче ухаживать.

Если вы хотите визуально расширить свободное пространство, то избегайте мебели с ручками, выбирайте столики из стекла и не забудьте про зеркала. Создают эффект свободного пространства низкая мебель и полочки с открытыми стеллажами. Если на гостиную «претендуют» сразу несколько членов семьи, то позаботьтесь о зонировании – сделайте небольшой участок для детских игр, возможно, компьютерный, журнальный или кофейный столик, а также свободное место, чтобы вытянуть ноги, сидя в кресле.