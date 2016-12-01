Sobesednik.ru выяснил, для каких целей и ситуаций подходят различные кухонные весы.

В горячую пору консервации нам очень часто нужны точные весы, которые легко справятся с работой и помогут точно отмерять необходимые граммы. Как правильно выбрать кухонные весы, когда в продаже их множество? На какие качества и функции прибора обращать внимание, чтобы покупка оказалась доступной по цене и долговечной? Давайте разбираться. Весы бывают разных типов.

Ручные

Круглый циферблат с крючком для подвешивания пакета с продуктом чаще называют безменом. Он может быть механическим или работать от батареек. Безмен легко не только хранить, но и брать с собой на рынок. Стоит он тоже недорого. Один минус – недолговечность: пружина механизма ослабевает и работать точно просто не сможет.

Механические

Это всем известная измерительная шкала со стрелкой. В основе платформы, как и у ручных, есть пружина. Под тяжестью продуктов пружина нажимает на стрелку, указывая данные о количестве граммов. Механические весы не нуждаются в электропитании, а еще у них привлекательная стоимость.

Электронные

Эти весы имеют небольшой дисплей, где высвечиваются показания граммов. В другое время они показывают время. Самый главный плюс – точность: электронные весы могут взвешивать самые легкие продукты или предметы, например ювелирные изделия. Работают кухонные весы от батареек или аккумуляторов, но стоят значительно дороже других приборов.

Отличаются измерительные приборы не только по способам питания, но и по конструкции. Одна из самых популярных – кухонные весы с платформой, на которую кладутся продукты для взвешивания. Они удобны в эксплуатации, ведь нужно просто следить за чистотой верхней поверхности.

Можно приобрести весы, где есть специальная чаша. Для нее в платформе находится выемка. Чаша удобна для взвешивания сыпучих продуктов и жидкости. Бывают весы с несъемной чашей, что не очень удобно, ведь ее часто придется мыть после взвешивания. Кроме того, вода может попасть в корпус и сломать прибор, если он электронный. Поэтому лучше выбирать весы с отдельной чашей. Она может быть из стекла, нержавеющей стали или пластика. Какой материал выбирать, решать только вам. Стеклянная очень хрупкая, но в ней можно взвешивать все, включая горячие жидкости. В дешевой пластмассовой это невозможно. Более практичный и долговечный материал – нержавейка, но она стоит дороже.

Дополнительные функции

Тарокомпенсация: прибор самостоятельно и моментально вычитает вес тары. Счетчик калорий – удобная система, которая информирует о пищевой ценности продуктов. Есть еще функции: крепление к стене, таймер, прорезиненные ножки от скольжения, комнатный термометр и будильник. Конечно, весы с дополнительными возможностями стоят дороже. Поэтому подумайте: будете ли вы ими пользоваться? И стоит ли переплачивать за будильник, если он у вас дома и так есть?