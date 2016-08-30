Медведев внёс в ГД законопроект, вводящий понятие "садовый дом"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился внести в ГД законопроект о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве.

Соответствующий документ, подписанный премьер-министром России Дмитрием Медведевым, опубликован на сайте правительства.

Законопроект вводит понятие «садовый дом», на строительство которого не требуется разрешение. Также устанавливается, что садовый земельный участок может использоваться для строительства жилого дома. На территории участка гражданам предоставляют право размещать только хозяйственные постройки, не являющиеся объектами капитального строительства.

В Минэкономики рассчитывают, что данный законопроект должен заменить принятый 20 лет назад Федеральный закон № 66 «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан». Проект направлен на приведение правового регулирования в сфере садоводства, огородничества и дачного хозяйства в соответствие с действующим законодательством.

Отметим, что в РФ насчитывается до 60 миллионов садоводов и дачников.