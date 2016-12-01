Как выбрать правильный матрас

Каждый человек проводит во сне около трети своей жизни. Именно поэтому выбор матраса – столь важная задача

Sobesednik.ru решил разобраться – как не ошибиться в выборе идеального ложа для сна.

Ни для кого не новость, что каждый человек проводит во сне около трети своей жизни. Именно поэтому выбор матраса – столь важная задача. Если вы предпочитаете спать на плотной и ровной поверхности – вам стоит отдать предпочтение пружинным матрасам. Из-за своего состава они более жесткие. Чтобы такой матрас прослужил долго, стоит выбрать модель с независимыми пружинными блоками. Но и стоить она будет недешево. Если у вас больная спина и вы пребываете в постоянном поиске идеального ортопедического матраса, стоит присмотреться к тем моделям, которые подстраиваются под форму вашего тела, идеально его «облегая». Для этих целей лучше всего подойдут воздушные и водные модели.

Наполнитель

Наполнитель находится между пружинным блоком и обивкой и должен максимально эффективно распределять нагрузки и делать матрас более мягким. Наименее качественным наполнителем считается ватин. Он не слишком упругий и имеет тенденцию к скатыванию. Поролон – гораздо более упругий материал. Но важно, чтобы производитель использовал качественные марки поролона. В противном случае матрас будет крошиться и быстро осядет. Пожалуй, лучшими наполнителями считаются латекс и конский волос. Но эти материалы противопоказаны аллергикам.

Обивка

Самым дорогим и качественным материалом для обивки принято считать жаккардовые ткани. Они очень прочны и долговечны. По составу такая ткань может быть хлопковой, льняной, шерстяной, полиэстеровой или полипропиленовой. Лучшим выбором станет смешанный вариант. Худшим решением для вас и вашего здоровья может стать матрас с обивкой из флока, так как он не дышит и не пропускает влагу.

Сейчас очень популярны модели «зима – лето», которые можно поворачивать разными сторонами в зависимости от времени года, так как у них два вида обивки.

Матрас-моноблок

Все большую популярность набирают напольные матрасы. Они отлично вписываются в минималистичный интерьер и идеально подходят для временного жилища. Матрас-моноблок – отличный и экономичный вариант, например, для новоселов.

Выглядит такая система как матрас на деревянном или металлическом каркасе. Чтобы скрыть ножки, можно заказать специальный чехол-«юбку» для основания. Это сделает ваше ложе оригинальным. Пожалуй, главным минусом такой постели является отсутствие изголовья, но это уже зависит от личных предпочтений.