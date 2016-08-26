Андрей Туманов: Августовские хлопоты, или Что делать на огороде в конце лета

Главный садовод России Андрей Туманов рассказал Sobesednik.ru, на каких работах в огороде сейчас надо сконцентрироваться.

Картошка

Клубни солнцем не баловать. В августе уже начинают выкапывать картошку. Как это лучше сделать, чтобы она дольше хранилась и не теряла все полезные вещества?

Во-первых, прежде чем начать ее выкапывать, приготовьте где-нибудь в проветриваемом сарае место для ее просушки. Выкопанную картошку под открытым небом сушить, как это делают многие, не рекомендуется – на солнце под кожурой образуется зелень. А это не что иное, как достаточно ядовитое вещество соланин. Поэтому клубни лучше солнцем не баловать.

Мыть или не мыть? Есть миф, что когда моешь выкопанный картофель, то вместе с землей смываются какие-то полезные вещества. И что якобы он лучше хранится грязным. Это не так. Многолетний опыт многих садоводов доказывает: лучше хранится именно мытый картофель. Кроме того, на мытом лучше видны все порезы, язвочки и т.д.

Есть миф, что когда моешь выкопанный картофель, то вместе с землей смываются какие-то полезные вещества Фото: Global Look Press

Всю поврежденную при копке картошку сразу отложите на еду. А ровные картофелины с большим количеством глазков, размером с голубиное яйцо (или чуть больше) сразу откладывайте как посадочный материал на будущий год. Остальную будем готовить для хранения.

Лечебный период. Помыли – снова положите сушить в темное место в сарае (или в доме, если похолодало на улице – температура для этой операции должна быть комнатной). И там пусть картошка полежит недели две. Это так называемый лечебный период. Картофель, как известно, живой организм. Он, как медведь – наелся, накопил сала и на зиму залег спать. Вот и картофелины – они дышат, в них клетки живут и идут метаболические процессы. При хранении уменьшается количество питательных веществ и накапливаются продукты распада (именно поэтому старый картофель есть не очень вкусно и не слишком полезно).

Так вот картофелина способна залечивать свои раны. Можете сами проверить: царапните у выкопанной картофелины шкурку и потом положите ее в темное место на две недели. Обнаружите, что порез затянулся... В общем, кладем урожай на две недели, чтобы кожура стала толстой и картофель был готов к хранению.

Каждый сорт любит свою температуру. После такого «карантина» отправляем картофель в подвал. Лучше, если ящики будут не огромные. Я, к примеру, храню его в небольших решетчатых пластиковых ящиках. Это удобно, поскольку за зиму картофель надо несколько раз перебирать (чтобы быть уверенным: в ящике ни одна картофелина не загнила – такую надо сразу же выкидывать, пока она не заразила остальные).

Многие спрашивают: какая температура должна быть в подвале? Вопрос трудный, так как для каждой культуры нужна своя температура. Скажу больше – даже каждый сорт картофеля требует своей температуры: от 1оС до 7оС. Естественно, большинство россиян не могут обеспечить в своих подвалах такую роскошь, как разная температура для разных культур. Поэтому старайтесь держаться в пределах этих границ.

Если картофель начал давать ростки – это означает, что температура у вас выше, чем нужно, и он «проснулся».

И не забывайте: хранить надо только поздние сорта. Ранние не хранятся (только семенная картошка) – их урожай надо сразу съедать. А если планируете хранить урожай ранних сортов картофеля какое-то время, то делать это надо при более низкой температуре.

Помидоры

Злостная фитофтора. Помидоры, если они не в теплицах, плохо вызревают в наших широтах. Но дело даже не столько в климате, сколько в разных болячках. Поэтому надо собирать зеленые помидоры, как только приходит фитофтора – сначала она появляется на листьях, и это вам знак: скоро она перекинется на томаты. Не стоит ждать, а лучше их до этого момента собрать, иначе придется выбрасывать урожай. Я, кстати, уже практически все помидоры собрал. К сожалению, я вовремя не опрыскал их, поэтому листья заразились и пришлось собирать не только бело-зеленые, но и совсем зеленые (следите только, чтобы размер примерно был уже как у нормального помидора данного сорта).

Надо собирать зеленые помидоры, как только приходит фитофтора Фото: Global Look Press

Кстати, многие думают, что опрыскивать в период цветения и плодоношения нельзя. На что даю один совет: никого не слушайте, а читайте инструкции на препаратах. Там четко написано, какой срок ожидания должен пройти от опрыскивания до употребления плода, чтобы ядовитые составляющие препарата расщепились до безопасных субстанций. Все эти страшилки по поводу ядохимикатов сильно преувеличены. Особенно если делать все правильно.

Зеленые помидоры надо положить в ящики и чем-то накрыть (скажем, полотенцем). Если вы хотите, чтобы они быстрее краснели, разложите среди зеленых помидоров уже краснеющие. Дело в том, что из краснеющих помидоров выделяется газ этилен, который провоцирует другие помидоры на краснение. И ящики накрывают именно для того, чтобы он медленнее улетучивался.

Почерневшие – выбрасывать целиком, даже если почернел только небольшой краешек. Природные токсины еще плохо изучены, и не стоит делать из себя подопытную мышь. И если вы заметили хотя бы один такой в ящике, значит, скоро начнут болеть и остальные. Поэтому срочно законсервируйте их. Или нарежьте кусками и заморозьте.

Ботва

После уборки картофеля и сбора помидоров остается ботва. Ее немедленно надо утилизировать. Многие стаскивают ее в одну кучу, подсушивают и сжигают. В принципе это правильно: в ней мириады спор фитофторы, и, естественно, если вы ее оставите на грядках, они опять заразят вашу почву.

Но я человек прижимистый, мне жалко органику, а золы у меня и так много. Поэтому я ботву закапываю. Делаю где-то под яблонькой так называемую подкормочную яму... То есть осторожно выкапываю, чтобы не повредить корни дерева, яму где-то в метр глубиной и наталкиваю туда ботву. Когда она подсохнет, она оседает, и туда можно добавить еще ботвы. Можно периодически проливать яму водой... Потом ямку закапываю, и всё – фитофтора уже не выйдет оттуда, а яблонька за такую органику вам потом спасибо скажет.

Можно ботву закапывать и в гряды. Но только следуя строгим правилам. Первое. Если закапываете, скажем, картофельную ботву, на этой грядке потом сажайте другую культуру. Второе. Закапывайте ее достаточно глубоко, чтобы при перекопке она не оказалась на поверхности.

Хотя мой способ все же надежнее – ведь споры фитофторы сохраняют жизнестойкость несколько лет. И из моей ямы они гарантированно не вырвутся.

Вы это знали?

Некоторые сорта помидоров (например Жираф) специально выведены для того, чтобы долго хранились зелеными и созрели уже к Новому году.

Если у вас много помидоров, которые переспели, сделайте популярную приправу «Огонек». Рецептов множество. Я предпочитаю самый простой: провернуть томаты через мясорубку, добавить чеснок, соль (некоторые любят еще и пряности или хрен). Можно есть ложками. Очень вкусно. Если добавить много соли (или проварить), такая приправа может долго храниться. Иначе ее надо сразу есть.

В зеленых помидорах, как и в зеленом картофеле, есть ядовитое вещество соланин, которое исчезает в помидорах красных. Но, когда консервируешь зеленые помидоры, это вещество переходит в рассол, а помидоры становятся безопасными.