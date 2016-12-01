Дом и дачка
Источник: «Между нами, женщинами» №12-2016
21:06, 25 Августа 2016 Версия для печати

Скоро осень – время сажать цветы

Если в начале дачного сезона мы спешим засадить все свободное место сада растениями кое-как, то сейчас будем подходить к этому целенаправленно
Если в начале дачного сезона мы спешим засадить все свободное место сада растениями кое-как, то сейчас будем подходить к этому целенаправленно
Фото: Shutterstock

Sobesednik.ru рекомендует готовиться к осенней посадке растений, чтобы цветы после зимовки выросли привыкшими к холодам.

С приходом осени сады пустеют. Природа готовится к холодному времени года, но цветоводам-любителям расслабляться рано. В случае осенней посадки растений цветы легче укоренятся, вырастут и будут радовать пышным цветением.

Хорошо оформлять клумбы из многолетних цветов, ведь именно они станут основой цветника. У вас есть время, чтобы обдумать не только цветовую гамму будущего сада, но и расположение цветов, учитывая высоту каждого. Если в начале дачного сезона мы спешим засадить все свободное место сада растениями кое-как, то сейчас будем подходить к этому целенаправленно. Еще один плюс: вам не нужно часто поливать растения, ведь осенью природа щедра на дожди.

Сентябрьские заботы

В первый месяц осени хорошо сажать многолетники, клематисы и луковичные культуры, ведь в луковице хороший запас питательных веществ, необходимых для роста и цветения. Первые посадки мелколуковичных цветов можно делать во второй половине августа. В первую декаду сентября смело сажайте белоцветник, подснежник, птицемлечник, пролеску, кандык. Во второй половине сентября наступает время нарциссов, а потом – гиацинтов, в конце сентября – начале октября – период тюльпанов.

Любимые многолетки

Мускари радуют глаз крошечными колокольчиками и прекрасно смотрятся в цветнике и на небольшой полянке. Сажать эти цветы лучше кучно, чтобы они выглядели объемными.

Нарциссы могут зимовать в открытом грунте и жить несколько лет
Нарциссы могут зимовать в открытом грунте и жить несколько лет
Фото: Shutterstock

Крокусы всегда выглядят роскошно и оживляют любой цветник, самые крупные из них – голландские.

Нарциссы могут зимовать в открытом грунте и жить несколько лет. Если вы купили луковицы, то не томите их – скорее сажайте. Оптимальная глубина посадки равна трем диаметрам луковицы, то есть если диаметр луковицы 3 см, то глубина посадки 9 см. Перед посадкой нарциссов на дно посадочной лунки поместите крупнозерновой песок.

Клематис – это растение будет радовать вас долгие годы
Клематис – это растение будет радовать вас долгие годы
Фото: Shutterstock

Гиацинты легко переносят зимовку и пышно цветут в апреле – мае. Сажайте луковицы средних размеров на глубину 15 см.

Клематис – это растение будет радовать вас долгие годы, поэтому постарайтесь найти цветку достойный «дом». Важно, чтобы почва была богата минералами, микроэлементами, полноценно питала клематис, иначе буйного цветения вы не увидите.

Полезный совет: Не сажайте луковицы с проросшими корнями, они плохо приживутся.

Дата посадки цветов зависит от региона, в средней полосе России многолетники пересаживают в августе – сентябре, в южных районах – в октябре.

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