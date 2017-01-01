Ремонт потолков своими силами? Это реально!

Sobesednik.ru подготовил инструкции о том, как правильно выравнивать, подвешивать и натягивать потолки.

Выравнивание гипсокартоном

Выровнять потолки можно вполне традиционным способом – с помощью строительных смесей. Однако в этом случае необходимо иметь серьезные навыки. Гипсокартон предоставляет новые возможности.

Выравнивание потолка с помощью гипсокартона замечательно тем, что не надо стирать старую побелку, возиться со штукатуркой. Гипсокартонный потолок – это навесной потолок, за которым можно скрыть не только трещины в настоящем потолке, но и электропроводку. Отметьте лазерным уровнем начальную линию на расстоянии примерно 10 см от потолка. Прочертите линию по всему периметру комнаты. Закрепите направляющие по этой отметке. Делайте это с помощью металлических дюбелей, которые вбиваются на расстоянии примерно 40 см друг от друга.

Разметьте потолок. Гипсокартон может быть разной ширины, чаще всего используют листы шириной 25 см, поэтому линии необходимо проводить на расстоянии, чуть большем половины листа гипсокартона, то есть 12,5 см с небольшим хвостиком друг от друга. Следите за тем, чтобы они были строго параллельными. «Хвостик» нужен потому, что листы гипсокартона крепятся с небольшими зазорами для строительной смеси. По полученным линиям закрепите металлические подвесы. Анкер-клины крепите на расстоянии 40 см друг от друга.

Несущие профили вставьте в каркас по периметру комнаты. Оставляйте между направляющими и стеной небольшие зазоры. Вставьте направляющие в подвесы. Для крепежа направляющих используйте саморезы. Их необходимо закреплять парами по обе стороны профиля. Необходимо строго соблюдать горизонтальность.

Разметьте продольные профили. Расположение их зависит от того, в каком направлении вы собираетесь монтировать листы гипсокартона. При продольном монтаже предпочтительнее шаг 40 см, а при поперечном – 60 см.

Нарежьте продольные профили нужной длины из направляющих. Вставьте получившиеся куски между направляющими через 50 см друг от друга. Длина кусков в каждом случае будет разной, поскольку крепить их надо так, чтобы они не попадали концами на уже имеющиеся крепления. Прикрепите продольные профили к направляющим «крабам­и».

Пропитайте гипсокартон гидроизолирующей грунтовкой. Отступите от стены несколько миллиметров для того, чтобы обеспечить приток воздуха в пространство между подвесным и настоящим потолками. Начинайте крепить листы гипсокартона вдоль несущих профилей. Делайте это в шахматном порядке. Крепите листы гипсокартона саморезами, располагая их на расстоянии 2–10 см друг от друга. Промежуток между продольным профилем и стеной заполните половиной листа.

Заделайте стыки специальной смесью. Выбор смесей для заделывания швов в строительных магазинах довольно обширен, и всегда можно подобрать подходящую. Наложите на швы армирующую сетку. Выровняйте стыки шпателем, затем обработайте их шкуркой. Точно так же обработайте все остальные стыки и з­азоры.

Важно!

Дюбели должны быть металлическими. Использование пластмассовых может привести в дальнейшем к деформации потолка.

Выравнивание раствором

Существует еще несколько способов выравнивания потолков разной степени сложности. Выравнивание потолка с использованием смесей хорошо тогда, когда перекос вашего потолка не слишком заметен и вам для полного счастья достаточно будет просто выровнять его, избавив от различных бугорков, трещин и вмятин.

1. Чтобы определить, каков перекос вашего потолка по отношению к ровной (правильной) поверхности, отойдите к стене комнаты и посмотрите на противоположную линию вашего потолка. Не устраивает? Ну хорошо, если так приперло, то можете проверить ваш потолок специальным прибором типа «Уровень лазерный 80 LMX-P+L Set». Если визуально или «лазерно» линия потолка по отношению к полу, линии окна, просто какой-либо ровной поверхности, предварительно проверенной монтажным уровнем, находится на одном уровне или есть небольшой перекос (1–2 см), то это не так страшно и выровнять потолок с помощью строительных смесей будет оптимальным решением.

2. Прежде всего очищаем потолок от старого покрытия до основания. Оно может быть разным (слой водоэмульсионки, мела и т.д.). Берем обычный шпатель или скребок и поехали… Можно делать это на сухую, а можно намочить поверхность, открыть окно и подождать, пока она начнет пузыриться. После этих действий соскребать старое покрытие с потолка намного быстрее и удобнее. Работа грязная, ничего не поделаешь.

3. Далее моем потолок опять же тщательно до основания. Для этого используем губку и ведер 10 воды. К концу всех этих упражнений вы устанете морально и физически, а шея разломится пополам.

4. Грунтуем потолок.

5. Затем наступает ответственная часть работы по выравниванию потолка смесями. Заделываем трещины и выбоины, швы между плитами проклеиваем серпянкой. Затем начинаем шпаклевать наш потолок. Для этого используем универсальную шпаклевку, например Vetonit LR (от 500 руб. за мешок 25 кг). Она легко разводится и не менее легко наносится на поверхность стены или потолка. Шпаклевку наносим металлическим шпателем шириной сантиметров 15–20 равномерным­и тягучими движениями. Слой наносимой шпаклевки должен быть 1–3 мм в зависимости от неровности потолка.

6. Шпаклевка высыхает примерно в течение 5–8 часов в зависимости от толщины слоя. Высохла? Отлично, приступаем к самой грязной части операции под названием «выравнивание потолка». Это ошкуривание. Берем мелкую строительную шкурку и начинаем шкурить всю поверхность потолка. По пути сглаживаем все неровности. Готово!

Подвесной п­отолок

Очень практичен и функционален подвесной потолок – каркасная конструкция, облицованная панелями из пластика, зеркальных плит, деревянных панелей, вагонки, гипсокартона. Подвесной потолок предоставляет массу дизайнерских решений, вы должны только выбрать материал по вкусу и средствам.

В основе подвесного потолка – жесткий каркас, выполненный из металла или дерева, его крепят к имеющемуся потолку, после чего с помощью саморезов к каркасу подшивают деревянные панели, гипсокартон, рейки, плиты, кассеты. Такой вариант отделки потолка хорош тем, что во время ремонта легко заменить отдельный модуль.

Пространство между новым и старым потолком (межпотолочное) обычно используется для проведения коммуникаций и прежде всего освещения. Достоинства такого варианта отделки потолка – эстетика и простота устройства. Дизайн интерьера потолка подчеркнут разнообразные светильники, которые устраивают до монтажа потолка. Светильники могут быть и встроенными, и накладными. Правильный выбор светильников для освещения и подсветок сможет придать квартире неповторимый облик.

Реечный подвесной потолок состоит из множества панелей. Это алюминий, который сверху покрыт матовым полимером. Он может быть и металлизированным зеркальным. Множество цветов реек (золотой, хромированный, белый) позволяет сделать эксклюзивный дизайн вашего потолка и квартиры в целом. Хотя есть сложности с чисткой такого потолка. Такой вариант зачастую используют в ванной.

Зеркальный потолок отличается долговечностью, экологичностью, его монтаж достаточно прост. Материалом для его изготовления является полированное стекло. Многие оборудуют спальни зеркальным потолком.

Стоимость подвесного потолка зависит от того материала, которым будет облицовываться потолок.

Натяжной потолок

Но все предыдущие варианты отделки потолка уступают по тем или иным техническим характеристикам (пожароустойчивость, влагостойкость, стойкость к атмосферным и температурным факторам) натяжным потолкам. Это самый дорогой вариант отделки. Они могут быть выполнены в виде арки, ярусов, шатра, быть многоуровневыми и многогранными. Особенно изысканно на натяжном потолке смотрятся фотопечать или художественная роспись. При таком варианте отделки ваш потолок может вдруг обратиться в волну, звездное небо или распуститься цветком. Кроме того, при использовании оптоволоконных нитей в освещении натяжной потолок в виде звездного неба способен переливаться.

Монтаж натяжного потолка выполняется специалистами. Полотно делается на фабрике по замерам вашей комнаты, по периметру полотна приварена ПВХ-пластина для крепления полотна к багету. Полотно натяжного потолка с помощью тепловой пушки нагревают, чтобы стало эластичным, после чего его фиксируют по периметру потолка в багете. Такую установку делают в течение дня или более (при больших объемах работ). Натяжные потолки хороши еще тем, что они натягиваются на специальный багет по периметру потолка всего на три сантиметра ниже основного потолка, то есть практически не снижают потолок. Под натяжными потолками устраивается вся коммуникационная система квартиры. Гарантия на такие потолки (изготавливаются они зарубежными производителями) – 10 лет. Натяжным потолкам не страшна влага, они выдержат потоп, не потеряют при этом цвет, могут демонтироваться, устанавливаться повторно и не потеряют при этом своего вида. Согласитесь – это в­печатляет!

Важно!

Натяжные потолки изготавливают французские, германские и российские фирмы. Российские уступают зарубежным по качеству, не имеют большого выбора цветов, но заметно дешевле импортных.