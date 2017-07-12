Как правильно подготовить почву для следующего урожая

Если надежды на урожай не оправдались, то, не исключено, причина в почве. Что можно предпринять в этом случае?

Дело в почве

Большинство культурных растений лучше развиваются на слабокислой или нейтральной почве. Щелочная или излишне кислая угнетает их. В кислой среде становятся труднодоступными важнейшие питательные элементы – аммиачный азот, фосфор, молибден, – нарушается равновесие. Другие химические элементы, оказавшиеся в большинстве, могут угнетать растения. Это снижает иммунитет и урожайность. Вот почему необходимо известковать почву. Совместите известкование с перекопкой грядок. В продаже имеются известняк и мел, гашеная известь, известь-пушонка, доломитовая и костная мука, калийно-известковые удобрения. Их можно вносить одновременно с органическими удобрениями и некоторыми минеральными. Исключение: суперфосфат, аммиачная селитра и сернокислый аммоний, с ними известь может вступить в химическую реакцию – и эффективность удобрений снизится. Известь рассыпьте по поверхности равномерно и затем перекопайте так, чтобы она оказалась в корнеобитаемом слое, то есть на глубине 10–20 сантиметров.

Еще одна причина недобора урожая – почва, зараженная возбудителями болезней и вредителями. Убранные с грядок отплодоносившие растения лучше сжечь, так как в земле на растительных остатках могут сохраниться возбудители фитофтороза (держатся 3–4 года), пероноспороза, антракноза, оливковой пятнистости огурца (5–6 лет), килы капусты (до 10 лет). Другой вариант – не использованные после уборки урожая растительные остатки заложить в компостную кучу. Перелопатьте ее, чтобы поскорее перегнила. Послойно, через 20–30 сантиметров, внесите древесную золу и примерно на квадратный метр кучи добавьте по горсти нитрофоски. Компостную массу увлажните, а еще лучше поселите в ней дождевых червей. Освободившиеся грядки прополите, почву на 3–5 сантиметров прорыхлите вилами. Это спровоцирует рост сорняков и облегчит борьбу с ними весной.

Нельзя забывать и о теплице, где большинство огородников сажают помидоры, перцы, огурцы – каждую осень нужно думать о благополучном выращивании овощей в защищенном грунте в будущем сезоне. Сначала вынесите все растительные остатки, находящиеся в земле и на земле, на конструкциях сооружений, сожгите или закопайте. Верхний слой грунта (3–5 сантиметров) снимите и удалите, а вообще один раз в 4–5 лет грунт лучше менять полностью. Приступайте к дезинфекции теплицы. Промойте раствором медного купороса рамы, все внутренние поверхности. Медный купорос не жалейте – пусть течет и льется. Стекла вымойте любым моющим средством, затем протрите их раствором «Белизны». Побелите конструкции садовой побелкой с добавлением медного купороса. Еще один вариант – обработка помещения серной шашкой, дым от горения которой проникает во все уголки и уничтожает и вредителей, и возбудителей болезней. Соблюдайте осторожность – дым очень едкий. После обработки промойте поверхности раствором мыла, чтобы нейтрализовать действие серной шашки. Можно провести обработку теплицы формалином. Но при этом теплицу лучше держать пару дней закрытой. Для деревянных конструкций подойдет обработка раствором зеленого мыла или 4-процентным раствором железного купороса.

Практикум

Точный анализ кислотности почвы делают только в агрохимической лаборатории. Но можно воспользоваться специальным прибором для определения почвенной кислотности (они есть в продаже) либо индикаторной бумагой. Если таких возможностей нет, обращаются к приметам. Белесая, похожая на золу прослойка на глубине 10 сантиметров указывает на необходимость известкования. Щавель, хвощ, осока, вереск, пикульник, багульник подсказывают, что почва кислая, а клевер и мышиный горошек – признак нейтральной или слабокислой реакции.

В очередь!

Почва не будет сильно истощаться, а растения болеть, если соблюдать элементарный севооборот (чередовать культуры во времени и пространстве). Ниже – об основных правилах этого процесса.

Культуры из одного семейства возвращайте на одну и ту же грядку не раньше чем через два года. На одной грядке два года подряд не размещайте культуры с одинаковой потребностью в питательных веществах (например свеклу и морковь). Культуры с повышенной потребностью в легкорастворимых питательных веществах (лук, корнеплоды) чередуйте с культурами, способными использовать эти вещества из труднорастворимых соединений (картофель, помидоры) или обогащать почву за счет клубеньковых бактерий (горох, фасоль).

Растения одного и того же семейства оставляют после себя в земле одних и тех же вредителей и возбудителей болезней. Растения добавляют в почву вредные для своих родственников корневые выделения. Эти выделения способствуют размножению насекомых и микроорганизмов, предпочитающих растения данной группы. Больше других загрязняют почву токсичными выделениями земляника, редька, большинство многолетних цветов. Прежде чем на их место что-то сажать, надо землю перекопать, добавить азотные удобрения, которые вызывают развитие микроорганизмов. А уже микроорганизмы поспособствуют разрушению ядов.

Практикум

К сожалению, наши садовые участки чаще малы, чем велики, к тому же сами садоводы далеки от агрономической науки – вот и выращивают из года в год одну и ту же культуру на одном и том же месте. Обеззаразить почву, а заодно обогатить ее питательными веществами можно, посеяв сидераты – горчицу, рапс, люпин, рожь, вику, кормовые бобы, фацелию. Горчица обеззараживает почву благодаря выделяемым эфирным маслам и подавляет сорняки. Хорошо влияет горчица на морковь, страдающую от морковной мухи, а урожаи картофеля повышает почти в два раза.

Сразу после освобождения грядок почву неглубоко взрыхлите (на 8–10 сантиметров) садовыми вилами, выровняйте граблями, если почва сухая – обильно полейте и равномерно посейте семена сидератов. Примерно к концу октября сидераты успеют нарастить достаточно обильную зеленую массу. Нельзя дожидаться, чтобы созрели семена, они засорят землю. Зеленую массу скосите, измельчите и заделайте в почву при перекопке на штык лопаты. О здоровье почвы можно позаботиться и другими способами. Измельченную солому равномерно разбросайте по участку, заделайте в землю и сразу высейте узколистный люпин, вику, тригонеллу, а поздней осенью перекопайте участок вместе с выросшей травой.

Очищает почву от возбудителей различных болезней посев (с последующей запашкой) ржи, а от надоевшего всем проволочника – посевы гречихи и проса. Этот прием трудоемок, но отказываться от самой идеи не стоит. Можно сеять зерновые после освобождения грядок от лука, чеснока, ранней зелени.

Взятие перекопа

Перекопка с оборотом пласта создает более глубокий однородный плодородный слой, что важно при заделке органических удобрений.

Итак, приступаем к делу!

Перекопка (рыхление) без оборота пласта формирует более богатый плодородный верхний слой. К сожалению, в этом случае в пахотном горизонте накапливаются сорняки, вредители и возбудители болезней. Не оставляйте на грядках растительные остатки – там нашли себе кров вредители и возбудители болезней. Не спешите перекапывать грядки. Новые исследования ученых показали, что эту работу можно отложить на поздние сроки: при поздней обработке почвы семена сорняков и вредители выносятся на поверхность и погибают зимой.

Свойства почвы в значительной мере определяют время обработки. Осенью хорошо перекапывать целину и залежь. Дернину лучше тщательно разрыхлить и измельчить тяжелой мотыгой. Тяжелые глинистые, дерново-подзолистые и серые лесные почвы перекапывают дважды: осенью на полный штык лопаты, предварительно внеся органику, и весной – на три четверти штыка. При этом осенью вывернутые комки не дробят. Такая пашня лучше накапливает влагу, а промерзшие вредители погибают. Легкие же почвы, а также пойменные (затапливаемые полыми водами) предпочтительнее перекапывать и удобрять весной.

Если вы заранее спланировали, что будете сажать на грядке на будущий год, то и труда меньше затратите. На глубину 25–30 сантиметров перекопайте землю под морковь, свеклу, корневую петрушку, картофель, тыкву. Для гороха, бобов, редиса, огурцов, помидоров копать можно мельче – всего лишь на 5–10 сантиметров.

Важно!

Не вносите под перекопку свежий навоз

Во-первых, в него попадают патогенные для растений микроорганизмы, во-вторых, семена сорняков, в-третьих, бывает, что содержание токсичных тяжелых металлов в несколько раз выше предельно допустимых концентраций. Быстроусвояемые органические удобрения, которых сейчас в продаже очень много (биогумус, универсальное органоминеральное удобрение, «Исполин»), лишены недостатков свежего навоза, имеют слабокислую или нейтральную реакцию. В них есть комплекс биологически активных веществ, повышающих устойчивость растений к болезням. С осени заправьте почву этими удобрениями: 5–10 килограммов на сотку.

Главное правило при внесении удобрений: лучше недокормить, чем перекормить! Строго придерживайтесь норм, указанных на упаковках.

Азотные удобрения предпочтительнее вносить весной и летом. Осенью они мало нужны растениям, да и дождями их вымывает. Калийными и фосфорными удобрениями обогащайте почву осенью. Но лучше применять комплексные удобрения, так как они содержат полный и сбалансированный набор элементов питания, в том числе микроэлементы. Их вносите вразброс до перекопки грядок. Порекомендовать можем следующие.

Нитрофоска содержит азот, фосфор и калий в равных долях. Элементы питания в ней больше доступны растениям, а потери от вымывания меньше, чем при внесении традиционной смеси (суперфосфат, аммиачная селитра, хлористый калий).

«Кемира-универсал» – бесхлорное импортное удобрение, содержащее основные элементы питания, а также кальций, серу, магний и 7 микроэлементов.

«Экофоска» – отечественное удобрение, аналогичное «Кемире».

«Рост-2» – бесхлорное удобрение, содержит основные элементы питания в оптимальном соотношении, а также магний и 5 микроэлементов в легкодоступной для растения, но слабо вымываемой из почвы форме.