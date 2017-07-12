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Как сохранить урожай картофеля

Дом и дачка
21:08, 21 сентября 2017
Фото: Global Look Press

Как хранить картофель так, чтобы зимой не стало мучительно больно за допущенные ошибки, узнал Sobesednik.ru.

Вот несколько основных правил. 

Сначала – лечебный п­ериод

Часто после уборки клубни тут же опускают в погреб. Это ошибка. Температура там 5–7 градусов, поэтому на кожуре с трудом образуется пробковая ткань и ранки не затягиваются. Картофелю нужен так называемый лечебный период, лучше трехдневный. В темном, хорошо проветриваемом помещении. Этого срока достаточно, чтобы проявились возможные болезни. Тогда клубни осматривают, перебирают, удаляют больные. Наиболее благоприятная температура для «лечения» – 18–23 градуса. Спустя указанное время ее снижают, переносят картошку в более прохладное помещение.

Большая чистка 

За месяц до закладки в погреб или подвал клубни надо продезинфицировать двухпроцентным раствором медного купороса или дымом от сухих растений полыни или пижмы.

Лечебный сеанс

Бывает, что при хранении картофель поражается грибными болезнями – фитофторозом, ризоктониозом, гнилями, паршой, раком. Отходы от гнилей увеличатся раз в десять, если картофель убирать в холод и тут же отправлять на хранение. Жаркая погода ведет к развитию сухой гнили. Обеззаразьте клубни, прежде чем спустить в подвал. Подожгите в нем березовые сучья. Пока дым не рассеялся, разложите в хранилище картофель. После «копчения» клубни вкус не изменят, а лежать будут дольше. Можно обработать картофель однопроцентным раствором соляной кислоты или погрузить на одну минуту в пятипроцентный раствор йодированной поваренной соли. На кожуре образуется тонкий равномерный слой, который защищает от недугов.

Некоторые огородники переслаивают клубни зелеными листьями рябины в соотношении 5:1, сухой полынью, снытью, крапивой, луковой шелухой, папоротником, мелиссой лимонной. Эти растения выделяют фитонциды, которые способны сберечь урожай. Попробуйте смочить клубни суточным настоем из сныти, полыни, табака в соотношении 1:1:1. На 100 килограммов картофеля вам понадобится всего 2 стакана этого настоя. Но перед закладкой на хранение картофель просушите. 

Банный день

Некоторые огородники закладывают картофель в погреб вымытым. Вымоют, просушат под навесом и спускают в подпол. На чистых клубнях видны все дефекты. Есть старинный прием сохранения картофеля и овощей в торфяной крошке. Убранные клубнеплоды укладывают в ящик. Растирают в порошок торф и этой пылью плотно обсыпают клубни. Держат их, конечно, в подполе.

Режим сохранения

1. Чтобы картошка хорошо хранилась, температура в погребе должна составлять 1–2 градуса, а влажность 80–85 процентов. Если температура выше, помещение придется охлаждать. 

2. В морозы, когда температура в хранилище падает до отрицательных отметок, картофель укройте мешками, старыми вещами. Бывает, что воздух в погребе слишком сухой и клубни, обезвоживаясь, дрябнут. В этом случае воздух увлажните: разбрызгайте воду по стенам или развесьте влажные тряпки. Но может быть и наоборот: воздух слишком влажный – картофель отпотевает, хуже хранится, а то и вовсе загнивает. Проветрите помещение и поставьте ящики с негашеной известью.

3. Регулярно осматривайте картофель. В куче здоровых клубней всегда окажется несколько подгнивших или гнилых. Уберите их, чтобы не распространяли заразу. Если вы заложили картофель на скорую руку, не дали ему перед закладкой обсохнуть и слегка охладиться, возможно, придется поднимать клубни наверх, перебирать и просушивать, а потом снова опускать в погреб. Иначе вы рискуете уже в середине зимы остаться без своей картошечки. Семенной, прозелененный на солнце держите отдельно от съедобного, чтобы не спутать. Зимой такие клубни хранят навалом при температуре 2–4 градуса и влажности воздуха 92–95 процентов.

Кстати

А как сберечь картофель в городской квартире, где ни подвалов, ни погребов? Несколько мешков (кстати, лучше сшить их из трехслойного лутрасила) могут пролежать на застекленном балконе всю зиму, если не будет очень сильных морозов. Разумеется, мешки нужно хорошо укрыть со всех сторон. В ход идут старые ватные одеяла, вышедшие из употребления ковры, тряпье. Если по прогнозу ожидается сильный мороз, мешки внесите в комнату и поставьте возле балконной двери. Через сутки-другие, когда мороз спадет, их снова отправьте на балкон. Таким же способом можно хранить свеклу и морковь в полиэтиленовых пакетах. 

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