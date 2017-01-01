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8 советов о том, как правильно хранить яблоки осенью

Дом и дачка

Редакция 07:09, 19 сентября 2017
Фото: Global Look Press

Sobesednik.ru выяснил, как максимально долго сохранить яблочный урожай в погребе.

1. Поражение горькой ямчатостью, чечевичной пятнистостью, пухлостью вы сможете предотвратить, если на 1 минуту поместите плоды после уборки в водный 4-процентный раствор хлористого кальция.

2. Лучше лежат плоды средних размеров. Мелкие сильнее увядают, крупные чаще вспухают и поражаются физиологическими болезнями.

3. Нелишним будет напомнить, что яблоки большинства сортов нужно хранить при температуре от 0 до плюс 1 градуса, а некоторые требуют других условий. Оптимальная температура для сортов Ренет Симиренко, Делишес, Бойкен, Голден делишес, Пепин шафранный, Уэлси, Розмарин Белый, Кандиль синап, Северный синап – от минус 1 до плюс 2 градусов. Яблоки сортов Антоновка обыкновенная, Богатырь, Осеннее алое, Ренет шампанский, Кальвиль снежный, Джонатан предпочитают температуру повыше – от плюс 2 до плюс 4 градусов. 

4. Избегайте резких колебаний температуры в хранилище, чтобы плоды не отпотевали. Иначе разовьются инфекционные болезни. Относительная влажность воздуха должна быть в пределах 90–95 процентов. Если она ниже, плоды с тонкой кожицей и слабым восковым налетом быстро увядают.

5. На хранение закладывайте отсортированные без механических повреждений плоды, не пораженные вредителями и болезнями. Сразу после съема несите их в прохладное помещение. Лучше всего хранить плоды в подвалах с побеленными известью стенами. В сырых погребах положите измельченную известь или хлористый калий – они поглотят влагу. 

6. Яблоки должны быть сухими, поэтому хорошо снимать их в погожие дни. Плоды можно держать на стеллажах при температуре плюс 3 градуса на высоте 25–30 сантиметров от пола или в ящиках, коробках, полиэтиленовых мешочках емкостью 1,5–3 килограмма. 

7. Многие садоводы хранят яблоки завернутыми в пергаментную или пропитанную вазелиновым маслом бумагу, переслоенными мелкой стружкой тополя, липы, осины или других деревьев с мягкой древесиной. Берите на 10 килограммов плодов не более 300 граммов стружки, иначе они начнут самонагреваться. Старайтесь как можно реже касаться плодов. Достаточно слегка ранить кожицу или даже снять с яблока восковой налет, чтобы погубить здоровый плод, если в рану или на поверхность яблока попадут споры плодовой гнили. И. В. Мичурин вообще советовал плод брать в руки дважды: когда снимаешь с дерева (и то непременно в перчатках) и когда достаешь, чтобы съесть.

8. Почаще наведывайтесь в погреб, чтобы проверить состояние плодов. Заметите даже чуть подпорченные, сразу из хранилища убирайте. Контролируйте температуру и влажность воздуха в погребе. Не держите плоды разных сортов в одном ящике. И тогда до нового урожая будете с яблоками из своего сада. Есть очень лежкие сорта. Так, плоды сорта Свежесть остаются сочными и вкусными без всяких ухищрений полгода. 

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