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5 правил быстрой уборки после ремонта

Дом и дачка

Редакция 22:03, 18 сентября 2017
Фото: Global Look Press

Sobesednik.ru выяснил, как придать своему жилью нормальный вид после окончания ремонтных работ.

1. Застывшая краска – главный враг напольных покрытий. Ее нужно удалять специальными раствори­телями.

2. Если в ванной капли клея и краски попали на кафель с рельефной структурой, следы загрязнений легко убрать специальным гелем, который продается в строительных магазинах. Также для удаления пятен подойдет и любое средство по очистке плитки. Им же легко удаляется образовавшийся на плитке известковый налет.

3. Пятна жира с паркетной доски и ламината удаляют пеной стирального порошка. Пену помещают на пятно и оставляют сохнуть на ночь.

4. Лакокрасочные составы удаляют при помощи средства для снятия лака, ацетоном или же  уксусной кислотой.

5. Бывает, что на поверхностях отделочных материалов проступают пятна ржавчины. Это особенно часто встречается в случаях, когда делается дешевый ремонт ванной или кухни. Справиться с такими загрязнениями помогает водный раствор медного купороса – примерно два грамма вещества на 100 граммов воды. Его также применяют для удаления ржавчины, накопившейся вокруг смесителей в ванной и кухне.

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