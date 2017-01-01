Дмитрий Быков: Ургант против Соловьёва, или Эпоха помёта

Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков в стихах – о «баттле» Ивана Урганта с Владимиром Соловьевым.

В «Вечернем Урганте» телеведущий Иван Ургант отпустил шутку про «соловьиный помет»: «Отличное название для шоу на канале «Россия». Телеведущий Владимир Соловьев воспринял ее на свой счет и уже в своем шоу ответил в свойственной ему эмоциональной манере.

Пленительный Ургант, любимец Москвы

И даже России, чего там,

От ног до красивой своей головы

Покрыт соловьиным пометом.

Среди повсеместных словесных боев

Ты был добродушен и светел,

Но нынче пометил тебя Соловьев,

И ты его тоже пометил.

Известно, в России политики нет,

Остались публичные баттлы:

Певец, режиссер, шоумен и поэт

Хватают друг друга за патлы.

Всеобщая свара, скандальная жесть,

Забвенье приличий – а фиг ли?

Единственный минус у этого есть –

Тошнит; но уже и привыкли.

Дмитрий Быков // Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Я, в общем, противник скандалов и драк

И враг некрасивого мата, –

Но сколько же можно? Но дальше-то как?

Ну в чем тут страна виновата?

Простительна грубость, и хамство, и мат,

Когда говоришь с обормотом:

Сегодня один разрешенный формат –

Кидаться друг в друга пометом.

Конечно, и эта эпоха пройдет –

Недолго нам ждать поворота;

Присвоят ей, верно, названье «Помет».

Мы жили в период помета.

С годами Отечество это поймет,

Появятся трупные пятна –

Тогда, вероятно, начнется полет.

Но вверх или вниз – непонятно.