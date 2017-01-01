Дмитрий Быков: О жидкостях и твердостях

Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков – о жестком отпоре адвоката Ильи Новикова провокатору из SERB.

Совпали два события: Марк-Антуан Фардин получил Шнобелевскую премию за работу «О реологии кошек», а адвокат Илья Новиков врезал члену организации SERB Тарасевичу за то, что тот на его глазах глумился над фотографией Немцова.

Фардин доказал, что кошки жидкие, потому что они принимают форму любого сосуда, в который помещаются. Это изумительное открытие, потому что тем самым реология расширяется на огромное количество тел и понятий. В России, например, довольно жидкий народ, потому что он принимает форму любого сосуда, в который его заливают. Сказали «социализм» – пожалуйста. Сказали «капитализм» – запросто. Приказали «реваншизм» – милое дело. Правда, как и положено воде, общество сохраняет память о сосуде, в который его налили, и даже тоскует по нему.

Но вот что удивительно: несмотря на столь долгий опыт жидкостности и бескостности, в российском обществе есть твердые тела. К ним обычно относятся пугливо, иногда презрительно, хотя на самом деле завистливо: они не торопятся менять форму и убеждения. Почему Новиков таким получился – я догадываюсь: он один из самых честолюбивых людей, кого я знаю. Это позволило ему стать ведущим игроком в «Что? Где? Когда?» Поражений он не переносит, лидерские качества у него выдающиеся, самоуважение фантастическое. И заслуженное. Люди наши отличаются как раз скромностью, которую всегда так нахваливают местные духовные вожди: скромнее надо быть, товарищи. Интеллигентность – это прежде всего мягкость, уступчивость, сдержанность… Вот и наполучали на свою голову интеллигентов, которые как застыли в положении «Чего изволите?», так и не выходят из него. Максимум решимости – робкое письмо протеста или обращение к главе государства: ну что вы, ну вам же хуже, вам же во Францию ехать…

И вот когда среди этого болота появляется кристалл – адвокат Надежды Савченко Илья Новиков, человек азартный и не прощающий никаких унижений, – это очень, товарищи, радует. Потому что Окуджава когда-то сказал автору этих строк: «Интеллигент – это не триада диплом-очки-шляпа. Интеллигент – это знания, желание положить их на алтарь Отечества… и умение дать в морду, если это потребуется». В стране терпил проявление нетерпимости – великое дело. Особенно когда здесь развелось так много безнаказанных – и уверенных в государственном покровительстве – трусливых и наглых дряней.

А уж непарламентские поступки, столь непривычные для людей его профессии, мы ему как-нибудь простим. Некоторые, конечно, не простят – они ведь такие утонченные, такие законопослушные… Но, по-моему, Новиков их недовольство переживет.