Дмитрий Быков: О жидкостях и твердостях

В центре внимания
Card image cap

Станислав Белковский – о новой попытке "слива Донбасса"

"Запад-2017": как Путин и Лукашенко попытались напугать Европу

Дмитрий Быков: Ургант против Соловьёва, или Эпоха помёта


Новости

[17:34]Стоимость новой Lada Vesta превысит 800 тысяч рублей
[17:17]Военные сочли провокацией новость о ЧП на учениях "Запад-2017"
[17:14]Выбросившим 100 тысяч евро испанкам могут предъявить обвинения
[16:23]Первый объяснил отсутствие Познера в эфире съемками фильма
[16:19]В "минировании" зданий в РФ заподозрили хакеров из Европы
[16:00]На Эльбрусе нашли тела альпинистов, погибших более 10 лет назад
[15:47]В Ногинском районе Подмосковья найдено тело убитой женщины 
[15:46]Жириновский решил отсудить у магазина одежды 100 тысяч рублей
[15:44]Глава Роскомнадзора рассказал о плате сотрудников за мат
[15:18]Хворостовский отменил концерт в Москве из-за здоровья
[15:17]Автобус с туристами из Китая въехал в двухэтажный дом на Знаменке
[14:54]Комитеты ГД изменят состав и названия для качественной работы
[14:52]В Бремене задержали выходца из Чечни за возможную связь с ИГ
[14:06]Обматеривший полицию пьяный иерей из Сургута получил 15 суток
[14:01]Жители России представили статистику о пенсиях по старости 
[13:52]ФИФА сообщила о миллионе заявок на покупку билетов на матчи ЧМ-2018
[13:36]Почти 50% россиян не понимают действия государства в экономике
[13:33]Сбитую машиной Росгвардии под Томском девочку госпитализировали
[13:04]В Москве "заминировали" две районные управы и жилой дом
[12:41]Врачи рассказали о состоянии госпитализированного Караченцова
[12:11]Нарушившего ПДД тренера будут судить за гибель детей под Москвой
[12:08]В Санкт-Петербурге отменили закрытый показ "Матильды"
[12:04]Хиллари Клинтон не исключила пересмотра итогов выборов президента США
[11:50]Вертолёт обстрелял журналистов из ракет на учениях "Запад-2017"
[11:41]Павел Дуров ответил на обвинения в незаконном увольнении сотрудника
[11:37]Зарезавший в Москве легкоатлета Иванова был пьян
[11:35]На ГА ООН Трамп пофилософствует о национализме и суверенитете
[11:20]Неизвестные подорвали банкомат в Москве и украли деньги
[10:52]Легкоатлета Николая Иванова зарезали на юго-востоке Москвы
[10:48]В Москве нашли нарушения в детдоме, где подростки дрались палками
[10:24]Убийца пауэрлифтера в Хабаровске был склонён к явке с повинной
[09:58]Шахтерам в Забайкалье выделят 15 млн рублей из-за 37 голодающих
[09:15]Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер получил тяжелую травму на тренировке
[09:13]"Росатом" создаст сверхпроводник для гигантского ускорителя частиц
[08:51]Пятеро погибли в ДТП с Range Rover и верблюдом под Алма-Атой
[08:24]К голодовке шахтеров в Забайкалье присоединились еще 17 человек
[07:49]В Сеуле идею о возвращении ядерного оружия назвали альтернативой
[07:43]Госдеп США объявил о новой встрече Рекса Тиллерсона и Сергея Лаврова
[07:22]Полиция Индонезии остановила покушение на президента Джоко Видодо
[06:56]Умер известный российский политолог-американист Виктор Кременюк

Дмитрий Быков: О жидкостях и твердостях

Дмитрий Быков

Быков Дмитрий 00:01, 20 сентября 2017
Адвокат Илья Новиков врезал члену организации SERB Тарасевичу за то, что тот на его глазах глумился над фотографией Немцова // Стоп-кадр YouTube

Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков – о жестком отпоре адвоката Ильи Новикова провокатору из SERB.

Совпали два события: Марк-Антуан Фардин получил Шнобелевскую премию за работу «О реологии кошек», а адвокат Илья Новиков врезал члену организации SERB Тарасевичу за то, что тот на его глазах глумился над фотографией Немцова.

Фардин доказал, что кошки жидкие, потому что они принимают форму любого сосуда, в который помещаются. Это изумительное открытие, потому что тем самым реология расширяется на огромное количество тел и понятий. В России, например, довольно жидкий народ, потому что он принимает форму любого сосуда, в который его заливают. Сказали «социализм» – пожалуйста. Сказали «капитализм» – запросто. Приказали «реваншизм» – милое дело. Правда, как и положено воде, общество сохраняет память о сосуде, в который его налили, и даже тоскует по нему. 

Но вот что удивительно: несмотря на столь долгий опыт жидкостности и бескостности, в российском обществе есть твердые тела. К ним обычно относятся пугливо, иногда презрительно, хотя на самом деле завистливо: они не торопятся менять форму и убеждения. Почему Новиков таким получился – я догадываюсь: он один из самых честолюбивых людей, кого я знаю. Это позволило ему стать ведущим игроком в «Что? Где? Когда?» Поражений он не переносит, лидерские качества у него выдающиеся, самоуважение фантастическое. И заслуженное. Люди наши отличаются как раз скромностью, которую всегда так нахваливают местные духовные вожди: скромнее надо быть, товарищи. Интеллигентность – это прежде всего мягкость, уступчивость, сдержанность… Вот и наполучали на свою голову интеллигентов, которые как застыли в положении «Чего изволите?», так и не выходят из него. Максимум решимости – робкое письмо протеста или обращение к главе государства: ну что вы, ну вам же хуже, вам же во Францию ехать… 

И вот когда среди этого болота появляется кристалл – адвокат Надежды Савченко Илья Новиков, человек азартный и не прощающий никаких унижений, – это очень, товарищи, радует. Потому что Окуджава когда-то сказал автору этих строк: «Интеллигент – это не триада диплом-очки-шляпа. Интеллигент – это знания, желание положить их на алтарь Отечества… и умение дать в морду, если это потребуется». В стране терпил проявление нетерпимости – великое дело. Особенно когда здесь развелось так много безнаказанных – и уверенных в государственном покровительстве – трусливых и наглых дряней.

А уж непарламентские поступки, столь непривычные для людей его профессии, мы ему как-нибудь простим. Некоторые, конечно, не простят – они ведь такие утонченные, такие законопослушные… Но, по-моему, Новиков их недовольство переживет.

Теги: Немцов

Хотите поделиться?

Политика
"Запад-2017": как Путин и Лукашенко попытались напугать Европу
Жириновский решил отсудить у магазина одежды 100 тысяч рублей
Комитеты ГД изменят состав и названия для качественной работы
Подарок Путина подвел Кобзона под налоги
Общество
За агитацию против "Матильды" в лифте светят штрафы
Военные сочли провокацией новость о ЧП на учениях "Запад-2017"
В "минировании" зданий в РФ заподозрили хакеров из Европы
Глава Роскомнадзора рассказал о плате сотрудников за мат

Колумнисты

Avatar

Дмитрий
Быков

Креативный редактор

Постсоветские читатели, писатели, функционеры и диссиденты не достают тогдашним и до подбородка

Avatar

Олег
Ролдугин

Редактор

Объективной истории не бывает – как и данных соцопросов или итогов голосования – из-за таких, как Мединский

Avatar

Елена
Скворцова

Редактор

У коллекторов нет полномочий залезать в сферу социально значимых услуг, но они уже начинают править там бал

Культура и ТВ
"Маленькие трагедии": как живет "Гоголь-центр" без Серебренникова
Первый объяснил отсутствие Познера в эфире съемками фильма
Хворостовский отменил концерт в Москве из-за здоровья
Врачи рассказали о состоянии госпитализированного Караченцова
Шоу-бизнес
Жасмин рассказала, кто из звезд боится самолетов
Филипп Киркоров откроет "закрытый" караоке-клуб в Москве
Анну Калашникову искусали черноморские медузы
Алсу: Стараюсь проводить все свое время с детьми
Здоровье
Бета-блокаторы не помогают жертвам инфарктов прожить дольше
Недополучающие кислород клетки более эффективно уничтожают рак
Вопрос дня. "Антипрививочникам" не оплатят больничные?
Успех лечения меланомы предскажут по уровню метаболитов в крови
Туризм
Вопрос сезона: собираться ли в Египет?
Туристам запретят распивать алкоголь на улицах Гоа с октября
В ГД предложили наказывать авиакомпании штрафом за овербукинг
Российские турфирмы продавали заграничные туры за 100 рублей
Авто
Эксперт: Продать красивый номер можно только вместе с машиной
Стоимость новой Lada Vesta превысит 800 тысяч рублей
Показанную в Торонто комедию "Смерть Сталина" смогут увидеть в РФ
Трое погибли, пятеро пострадали в ДТП с шестью авто на трассе "Дон"
Недвижимость
Станет ли отзыв "дальневосточного гектара" обычной практикой?
Вопрос юристу. Что, правда можно не платить за капремонт?
В Нижегородской области уложили дорогу поверх жилого дома
Почему новые банки теснят прежних лидеров на рынке ипотеки
Читайте также
Забить в планшет на похороны. Как изменятся ритуальные услуги в РФ
Врач-трансплантолог Михаил Каабак: Дети ждут почки годами
На чьи деньги переизбираются губернаторы-единороссы
Резня в Сургуте: как это было и кто это был
Минюст предъявил претензии фонду Катерины Тихоновой
Игорь Кириллов:
Телевидение из искусства постепенно превращается в бизнес
Эдита Пьеха:
Стас – эгоист, любит себя, а не поклонников
Федор Чистяков:
Происходит тоталитарный засев, еще несколько лет – и будут плоды
Муж Надежды Румянцевой:
Никогда себе не прощу, что не родили детей
Михаил Гребенщиков:
Пугачева меня не увольняла!



Забить в планшет на похороны. Как изменятся ритуальные услуги в РФ
Врач-трансплантолог Михаил Каабак: Дети ждут почки годами
На чьи деньги переизбираются губернаторы-единороссы
Резня в Сургуте: как это было и кто это был
Минюст предъявил претензии фонду Катерины Тихоновой