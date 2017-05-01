Дмитрий Быков: Бесплатные сходы – запретить, платные – разрешить

Креативный редактор «Собеседника» о запрете встреч депутатов Госдумы с избирателями.

Ну вот, они дотянулись сами до себя: в Госдуме предложили запретить народные сходы, то есть встречи депутатов с избирателями в том числе. Эта мера предложена, чтобы пригасить всплеск народной активности в борьбе против передачи Исаакия под эгиду РПЦ. Действительно, такой народной активности давно не было, потому что очень уж достали. Но при такой, как они говорят, всенародной поддержке бояться нескольких тысяч несогласных, сошедшихся для мирного протеста, – значит либо очень уж преувеличивать поддержку, либо очень уж ясно сознавать ее инерционность и незаслуженность.

Проблема всех запретителей состоит в том, что жизнь развивается быстрее, чем они успевают что-либо запретить. Скажем, они запретили сход – а несогласные собрались на прогулку. Они запретили прогулку – а несогласные пошли на пленэр. Они кидаются запрещать пленэр – а им в ответ субботник, завтрак на траве... Самое же обидное, что аутоиммунные процессы начинают затрагивать саму власть. Потому что теперь устроить сход в собственную поддержку она уже не может. Может, конечно, в очередной раз легко продемонстрировать, что законы пишутся для оппозиции, а сама она что хочет, то и делает. Но это будет уже неприлично и, главное, смешно.

По закону о сходах, если его все-таки примут, депутату уже нельзя будет встретиться со своим народом и отчитаться о работе. А Уралвагонзаводу – у которого, говорят, лояльности сильно поубавилось – уже нельзя будет собраться, чтобы попугать столичную интеллигенцию. И на Поклонной уже не очень получится помитинговать в защиту дорогого и единственного. То есть они обрубают важные возможности не только оппозиции, а и лоялистам. Так что на их месте я запрещал бы только бесплатные собрания, а проплаченные разрешил бы с легким сердцем. Оппозиция же не будет платить своим сторонникам, у нее столько нету. Вообще организация платных митингов решила бы дело. Хочешь протестовать – плати. За проход по центру – столько-то, за марш на окраине – поменьше. А то депутат-единоросс Евгений Федоров уже заметил, что оппозиционные акции мешают жизни города. Пусть желающие платят в городской бюджет! Платный протест – следующий этап уличной активности. Задушим оппозицию рублем.

А если говорить совсем серьезно, самое бы время этой Госдуме запретить революцию. В честь ее столетия. Толку, конечно, не будет, но по крайней мере люди еще раз убедятся в иллюзорности и бессмысленности всех запретов, когда историческое время запретителей давно кончилось.