Дмитрий Быков: Бильжо мне друг

Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков – о раздувании скандала вокруг слов Бильжо о Зое Космодемиянской.

Звонят мне с нескольких телеканалов в день, причем с таких телеканалов, где не то что лично меня показывать нельзя, но даже упоминать книжки не рекомендовано. И говорят: нельзя ли пригласить вас к нам в эфир? Мы тут собираемся обсудить высказывание господина Бильжо о Зое Космодемьянской, а вы ведь (заискивающе) его друг...

У меня на любые приглашения этих каналов ответ стандартный: все, кто у вас работает или выступает – независимо от темы, – будут гореть в аду и я в эту компанию не рвусь. Но есть тут принципиальная новизна: им надо, чтобы именно друзья Бильжо его осудили. Отреклись, так сказать, публично. В лучших традициях восьмидесятилетней давности. Что скажут враги – они знают и сыты уже этой захлебывающейся ненавистью по самое не могу. Врагов повидали, все трибуны предоставили. Теперь им интересно, что скажут друзья. Ничего хорошего друзья не скажут, не надейтесь. Но это плохое они скажут не вам, на которых пробу ставить негде.

Дмитрий Быков Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Им вообще ужасно интересны любые склоки среди оппозиционеров. Как будто у них самих царит полное единомыслие, как будто имперцы не дерутся с националистами, монархисты дружат с коммунистами, федералисты – с вертикальщиками и т.д. На самом деле у них есть единый на всех Путин, тот, в чью сумеречную эпоху все они могут выглядеть культовыми артистами, литераторами и мыслителями. Напротив, у настоящих мыслителей единомыслия не бывает. Поэтому сюжет «склока у либералов» так популярен: «Медуза» изгнала Азара, Навальный не нравится Лебедеву, Милов и Яшин поругались с Касьяновым! Прямо-таки тараканы в банке. Не иначе за гранты дерутся.

Да, у нас бывает разномыслие, мы его не стесняемся, оно вообще-то норма. И в высказываниях Бильжо я не вижу этики, смысла и, главное, достоверности. Но Бильжо мне друг, и я найду способ сказать ему о своих возражениях, не прибегая к публичным анафемам. Что говорить, среди оппозиционеров есть несколько авторов, так сильно заботящихся о личной белоснежности, что они при первом несогласии катают открытые письма. Но мне больше нравится лично объясняться с друзьями и даже приятелями. Некоторые мои бывшие знакомые сегодня дня не могут прожить, чтобы не кинуть камня в мою сторону, и надеются этим, видимо, купить привязанность своих новых, как они выражаются, «товарищей». Платить им взаимностью я не собираюсь. Многие люди сегодня сходят с ума, иногда и психиатры. Еще больше народу имитируют безумие, чтобы потом отбояриться: «Нам же лгали!» Многие будут раскаиваться. И веры этим покаяниям у меня лично не будет – как нет веры и сегодняшним отречениям. Поэтому звать меня в эфир на федеральные каналы не надо – ни сейчас, ни тогда, когда моды поменяются.

А героев Великой Отечественной, по-моему, надо оставить в покое. Высоцкий со страшной откровенностью сказал: «Как прикрытье используем павших». Это верно, увы, применительно ко всем. К левым и правым, патриотам и космополитам. Ох, не поздоровилось бы ему сегодня за эти слова!