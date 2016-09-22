Дмитрий Быков: Не в том проблема, что нет Сноуденов. А что нет Стоунов

Креативный редактор Sobesednik.ru – о фильме Оливера Стоуна об Эдварде Сноудене.

Оливер Стоун выпустил фильм про Сноудена, и дай Бог им обоим здоровья, но это наводит на серьезные мысли о причинах упадка отечественного кинематографа, да и прозы отчасти. Сильная страна Америка может позволить себе кино про своих диссидентов и даже изменников. И Майкл Мур снимал антиамериканские фильмы – хотя и посредственные, по-моему, – и никто ему не мешал, хотя Буш-младший и советовал найти другую, более полезную работу. Фильм про Сноудена обречен на успех – больно фигура интересная, противоречивая, и моральная проблема нешуточная, и вообще есть о чем дискутировать. Еще, глядишь, «Оскара» дадут.

И вот я думаю: у нас-то ведь всегда был огромный опыт рассказывания «о новых людях». И самый известный подпольный роман «Что делать?» был про них, и Базаров был диссидент и вредитель, с точки зрения Павла Петровича («После этих слов я вас за русского признать не могу»), и Леонид Андреев писал про революционеров, и проза шестидесятых годов рассказывала про диссидентов – иногда уважительно, иногда злобно и ядовито, но конфликт этот был в центре внимания, потому что интересно же! Почему, с какой стати благополучные вроде как люди, не из беднейших, не из самых угнетенных, отважно выступают против большинства? Да, их немного. Но ведь тем любопытнее! Раскольников, Пьер Безухов с его декабристским будущим, Верховенский, Нежданов – это все русские Сноудены, все отважные представители меньшинства, и потому-то в русской литературе так много провокационной остроты.

Дмитрий Быков Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Но попробовал бы сегодня кто написать про это самое протестное меньшинство, нынче, после Болотной! Ведь потому и не читают современную отечественную словесность, что она начисто игнорирует реальные проблемы. Исторических повествований больше, чем надо, боевой фантастики полно, а конфликт инакомыслящего героя, нового Базарова или Ивана Карамазова, с семьей и средой остается принципиально невоплотимым. В прозе-то еще ладно, а представьте себе такое кино!

Сноуден – несомненный герой нашего времени, к бабке не ходи: он оказался на острие главного конфликта – сетевой прозрачности и государственной безопасности. Чья возьмет? Построим ли мы дивный новый мир без тайн и готовы ли мы сами жить в таком мире? Но ведь и в России, при всей ее выключенности из главных мировых процессов, хватает увлекательных сюжетов. Как соотносятся Родина и власть? Можно ли их разделить, если речь идет о самом выживании России в ее нынешнем виде? При Путине никакой России может скоро не стать – а без него-то она возможна ли? Кинематограф, который призван быть ее авангардом, не смеет даже приблизиться к этой болезненной проблематике.

Не в том проблема, что у нас нет Сноуденов. Проблема в том, что у нас нет Стоунов: художников, чье призвание – не соглашаться.