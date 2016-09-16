Дмитрий Быков
Источник: «Собеседник» №34-2016
00:01, 16 Сентября 2016 Версия для печати

Дмитрий Быков: Принуждение к выборам – принуждение к свободе?

Элла Памфилова не исключила, что участие в выборах станет обязательным
Элла Памфилова не исключила, что участие в выборах станет обязательным
Фото: Global Look Press

Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков – о возможном введении обязательной явки на выборы в России.

Элла Памфилова не исключила, что участие в выборах станет обязательным. На эту тему могут провести референдум – давненько их не было, – а могут решить и за нас. В самом деле, государство тратит на выборы огромные суммы, а некоторым лентяям трудно попу от дивана оторвать, в ближайшую школу сходить, пирожок купить, поставить очередной крестик на собственных надеждах. Все на выборы! И вот я думаю: это попытка коллективной ответственности, чтобы в случае чего уже никто не отвертелся? Или своего рода тотальная, на всех, инициация – чтобы все до одного понимали: будет не так, как хочется, а как надо? Кажется, Ключевский писал, что Петр добавил к бесчисленным обязанностям своих подданных самую тяжкую – быть свободными. Хороша получается демократия. А тех, кто не проголосовал, что же – пенсии лишат или в армию призовут?

Дмитрий Быков
Дмитрий Быков
Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Посмотрим на кандидатов: это как же так вышло, что страна радикально преобразилась, отбросила ужасы кровавых девяностых, укрепила суверенитет до полной вертикальности – а ни одной новой политической силы в ней так и не появилось? Какую реальность это отражает? 1993 год? Но прошло 23 года, ушел Ельцин, Россия и Чечня присоединили друг друга (сформулируем так, чтобы никому не было обидно), исчезли олигархи, возникли и сдохли уличные протесты, отмерцал тандем (впрочем, он вроде как реанимирован и даже ухи поел) – мир стал другим. Даже верховная власть в России сменилась. И всё равно всё те же партии и лица остаются утехой для всех, кто не хочет голосовать за партию власти, которую, как ни назови, все равно, по слову Черномырдина, получается КПСС. И лица там прежние, и биографии одинаковые, только к биографиям основных кандидатов добавились почти неизбежные определения «кандидат в мастера спорта» и «прихожанин такого-то храма». И зачем всем принудительно голосовать за эту статику – только для того, чтобы не зря были потрачены 10 миллиардов?

Так вы не тратьте, честное слово. Раздайте их народу, хоть кутнем на прощание. А что власть в России меняется не в результате выборов, знает уже любой, кто хоть раз открывал учебник истории. История эта, правда, никого ничему не учит... Но раз государство тратит деньги – школьники ее по-прежнему зубрят.

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