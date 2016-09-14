Дмитрий Быков: Быть женщиной, притом религиозной, с фамилией простой...

Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков в стихах – о новом детском омбудсмене Анне Кузнецовой.
Анна Кузнецова, мать шестерых детей, сменила на этом посту ушедшего в отставку Павла Астахова.
Чтоб быть в России
Гордым и мясистым,
Пройти во власть,
Пролезть в ее костяк –
Быть полагалось питерским чекистом.
Юристом.
Дзюдоистом.
Как-то так.
Теперь в России,
Грозной и серьезной,
Вам надо, чтоб не шмякнуться в отстой,
Быть женщиной.
Притом религиозной.
И лучше бы с фамилией простой.
(Зачем простой?
Чтоб избежать расплаты
За фразы, что по бложикам висят,
И авторство сомнительной цитаты
Размазать человек на пятьдесят.)
Да! Женщины – последние резервы,
Отчаянно натянутая нить...
Они милей.
У них покрепче нервы.
Они сильней.
И стыдно их травить.
Хотя мы знаем волю их стальную
И лидерские свойства заодно,
Но даже Трампу
Хиллари больную
Травить публично
Как-то западло.
Прошла пора подъема с четверенек.
Опять замкнулось вечное кольцо.
Теперь,
Когда совсем не станет денег,
У власти будет
Женское лицо.
Вы поняли, Астахов и Ливанов,
Как выглядит сегодня соль земли
И почему в структуру властных планов
Вписаться вы сегодня не смогли?
Вы видите теперь Фортуну сзади,
С изнаночки.
И к вам она слепа:
Ведь никогда,
Ни при каком раскладе
Вы не могли бы стать
Женой попа!