Дмитрий Быков
Источник: «Собеседник» №34-2016
00:01, 14 Сентября 2016 Версия для печати

Дмитрий Быков: Быть женщиной, притом религиозной, с фамилией простой...

Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Фото: личная страница «ВКонтакте»

Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков в стихах – о новом детском омбудсмене Анне Кузнецовой.

Анна Кузнецова, мать шестерых детей, сменила на этом посту ушедшего в отставку Павла Астахова.

Чтоб быть в России
Гордым и мясистым,
Пройти во власть,
Пролезть в ее костяк –
Быть полагалось питерским чекистом.
Юристом.
Дзюдоистом.
Как-то так.

Теперь в России,
Грозной и серьезной,
Вам надо, чтоб не шмякнуться в отстой,
Быть женщиной.
Притом религиозной.
И лучше бы с фамилией простой.

(Зачем простой?
Чтоб избежать расплаты
За фразы, что по бложикам висят,
И авторство сомнительной цитаты
Размазать человек на пятьдесят.)

Дмитрий Быков
Дмитрий Быков
Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Да! Женщины – последние резервы,
Отчаянно натянутая нить...
Они милей.
У них покрепче нервы.
Они сильней.
И стыдно их травить.

Хотя мы знаем волю их стальную
И лидерские свойства заодно,
Но даже Трампу
Хиллари больную
Травить публично
Как-то западло.

Прошла пора подъема с четверенек.
Опять замкнулось вечное кольцо.
Теперь,
Когда совсем не станет денег,
У власти будет
Женское лицо.

Вы поняли, Астахов и Ливанов,
Как выглядит сегодня соль земли
И почему в структуру властных планов
Вписаться вы сегодня не смогли?

Вы видите теперь Фортуну сзади,
С изнаночки.
И к вам она слепа:
Ведь никогда,
Ни при каком раскладе
Вы не могли бы стать
Женой попа!

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