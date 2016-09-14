Дмитрий Быков: Быть женщиной, притом религиозной, с фамилией простой...

Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков в стихах – о новом детском омбудсмене Анне Кузнецовой.

Анна Кузнецова, мать шестерых детей, сменила на этом посту ушедшего в отставку Павла Астахова.

Чтоб быть в России

Гордым и мясистым,

Пройти во власть,

Пролезть в ее костяк –

Быть полагалось питерским чекистом.

Юристом.

Дзюдоистом.

Как-то так.

Теперь в России,

Грозной и серьезной,

Вам надо, чтоб не шмякнуться в отстой,

Быть женщиной.

Притом религиозной.

И лучше бы с фамилией простой.

(Зачем простой?

Чтоб избежать расплаты

За фразы, что по бложикам висят,

И авторство сомнительной цитаты

Размазать человек на пятьдесят.)

Дмитрий Быков Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Да! Женщины – последние резервы,

Отчаянно натянутая нить...

Они милей.

У них покрепче нервы.

Они сильней.

И стыдно их травить.

Хотя мы знаем волю их стальную

И лидерские свойства заодно,

Но даже Трампу

Хиллари больную

Травить публично

Как-то западло.

Прошла пора подъема с четверенек.

Опять замкнулось вечное кольцо.

Теперь,

Когда совсем не станет денег,

У власти будет

Женское лицо.

Вы поняли, Астахов и Ливанов,

Как выглядит сегодня соль земли

И почему в структуру властных планов

Вписаться вы сегодня не смогли?

Вы видите теперь Фортуну сзади,

С изнаночки.

И к вам она слепа:

Ведь никогда,

Ни при каком раскладе

Вы не могли бы стать

Женой попа!