Дмитрий Быков: Не так уж наверху все схвачено?

Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков – о предстоящих выборах в Госдуму.

Политолог Сергей Марков предсказал, что 18–19 сентября ПАРНАС, украинские боевики и предатели во власти (так называемая шестая колонна) попытаются перехватить штурвал. Сначала тысячи людей по призыву парнасского националиста Мальцева (самого известного пока персонажа предвыборных дебатов) приедут в Москву и затеют митинг с требованием пересчитать голоса. Потому что честные результаты выборов их не удовлетворят, конечно. Потом их попытаются усмирить или разогнать, а они в ответ выгонят на площадь миллион, случится коллапс власти, и вернутся кровавые девяностые.

Всерьез относиться к комментариям и прогнозам политолога Маркова невозможно, но как симптом они ценны. Это значит, что не так уж у них все и схвачено, не так забетонировано российское политическое поле, не стопроцентно предсказуемы результаты выборов. Я не убежден, что у Бароновой, Зубова или Гудкова есть шанс попасть в Думу, и почти не верю в то, что взять барьер удастся «Яблоку» (хотя Явлинский в последние месяцы заставляет вспомнить о лучших своих временах – выступает смешно, убедительно и резко). Я не убежден даже, что появление всех этих интересных людей в Думе сделает ее похожей на парламент. Радует меня одно: в системе полным ходом идут иммунные, самопожирательные процессы. Власть всегда сама все делает в России – революционерам остается только оседлать бунт. Так было с путчем, когда попытка законсервировать ситуацию обернулась стремительным разрушением страны. Пытаясь ликвидировать малейшую оппозиционность, заткнуть все рты и заранее обезопасить себя от протестов, они наверняка попытаются эти протесты спровоцировать – чтобы тем вернее задушить. Но здесь-то их и ожидает ловушка – потому что искусственный протест может быть воспринят и подхвачен как настоящий.

Дмитрий Быков Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Сейчас они заранее вбрасывают мысль о том, что результаты выборов не понравятся избирателю. Такая суета не говорит об уверенности в этом самом избирателе. При этом Мальцев мне не очень нравится – но что же делать? Не в Мальцеве дело. Не он победит их, не ПАРНАС и не Шлосберг: прелесть России в том, что огонь здесь, по мысли Горького, предпочитают тушить соломой.

Я не знаю, как далеко простираются их планы. Но для меня очевидно, что борьба с Рыжковым, Гудковым, Шлосбергом уже давно работает на них. Дела «Единой России» очень нехороши именно потому, что голосовать за нее стало скучно; именно потому, что, выигрывая одним административным ресурсом и пугалками на темы Майдана, она значительно проредила число своих поклонников.

Что делать? Ответ, по-моему, очевиден. Проголосовать так, как хочется. Не вестись ни на какие провокации. И спокойно дождаться момента, когда они собственными ногами выбьют из-под себя опору.