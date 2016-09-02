Дмитрий Быков: Что ждать от новой книги Пелевина

Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков – о новом романе Виктора Пелевина.

О новом романе Виктора Пелевина достоверно известно, что:

– он состоит из четырех частей;

– называется «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами»;

– по жанру является «гибридным», то есть наполовину это роман, а наполовину т­рактат;

– в нем действует (но не находится в центре повествования) семейный клан Можайских, на протяжении нескольких веков служащих престолу;

– в продажу он поступит 7 сентября.

Дмитрий Быков Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Известно также (из чрезвычайно осторожных оговорок сотрудников «Эксмо»):

– что этот роман больше похож на раннего Пелевина, чем на вампирскую сагу и на «Смотрителя» (который собрал самый большой урожай отрицательных рецензий за всю карьеру автора);

– что в нем присутствуют политические аллюзии;

– что в нем есть прогноз насчет курса рубля.

Как всегда, появление новой пелевинской книги, аккуратно приуроченное к сентябрю, сопровождается слухами, которые распускает то ли автор, то ли поклонники, то ли издатель. Наиболее устойчивый слух – связь между пелевинским новым романом и трактатом о философии теомизма, который под псевдонимом Тео Ом появился на нескольких книжных сайтах. По-моему, это полная ерунда.

Опубликованная – для разжигания интереса – глава из романа представляет собою некий гибрид «Остромова» с «Обителью», то есть последнего романа о масонстве с последним романом о Соловках. Интерес автора к масонству был заметен уже в «Смотрителе», хотя к реальным вольным каменщикам его герои никакого отношения не имеют. История взаимодействия чекистов с масонами хорошо изучена, протоколы советских процессов над розенкрейцерами опубликованы, и потому импровизировать на тему битвы чекистов с масонами никто не мешает.

По пяти опубликованным страничкам судить о стиле романа невозможно, однако есть основания полагать, что Пелевин вернулся к жанру альтернативной истории, к которому действительно питал слабость в юности (вспомним «Омон Ра» или «Откровение Крегера»).

Что представляется очевидным мне:

– прорыва не будет;

– провала не будет;

– в стране, где все повторяется, писатель не может не повторяться, и выбраться из круга двадцать раз пережеванных тем дано только тому, кто оторвался от родной почвы;

– я очень хочу ошибиться;

– мы не вправе требовать от большого писателя, чтобы он развивался, но никто не запретит нам об этом мечтать.