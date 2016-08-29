Юлия Латынина: А чем фонд Клинтон отличается от ролдугинских офшоров?

Юлия Латынина поделилась в интервью Дмитрию Быкову для Sobesednik.ru поделилась своим мнением о нынешних выборах в США.

В первой части интервью Юлия Латынина усомнилась в реальности прорыва украинских диверсантов в Крым.

«В США конкурируют два неприемлемых кандидата»

– Я многим задаю вопрос: Путин – это петля на русском пути, своего рода Юлиан Отступник, или возвращение России на единственный истинный путь, к себе?

– В каком смысле Юлиан Отступник?!

– В том смысле, что христианство несло с собой духовный прогресс, и Юлиан...

– Христианство несло с собой прогресс? Раннее христианство, друг мой, было совершенно таким же ИГИЛ, ныне у нас запрещенным к упоминанию. Древние греки отлично знали, что земля круглая, а потом вся Европа вынуждена была повторять, что она плоская и не вертится. Раннее христианство уничтожало высокую и сложную культуру античности с тем же пылом, с каким сегодняшний радикальный ислам взрывает памятники и режет книжников.

– Не будем спорить о христианстве, вернемся к Путину. После Путина Россия вернется на европейский путь развития или останется Византией?

– Не знаю. Историю всегда можно объяснить и никогда нельзя предсказать.

– Но предположить можно.

– То, что происходит в России – очень частный случай кризиса системы всеобщего избирательного права. Посмотри, что происходит в других странах. Венесуэла: в результате всеобщих выборов победил президент Мадуро. Армию ввели в магазины, продуктов нет... Турция: в результате всеобщих выборов победил президент Эрдоган. Военные попытались его скинуть, и народ, который спас Эрдогана, ничем особенно не отличался от тех ребят, которые взрываются в аэропорту Брюсселя... В Таиланде та же самая история, только со счастливым концом. Там провели всеобщие выборы, и победил премьер Таксин Чинават – эдакая помесь Трампа с Иванишвили. Военные ужаснулись, устроили переворот, взяли власть. Потом опять провели всеобщие выборы. В результате на выборах победила сестра Чинавата, и он стал управлять страной по скайпу. И вот тут началась очень интересная история, потому что в Таиланде, помимо всего прочего, начались массовые демонстрации с требованием отменить всеобщее избирательное право.

– И отменили?

– Да, снова пришли военные, отняли у Чинаватов игрушку и только что продавили новую конституцию, согласно которой они, грубо говоря, назначают сенат и имеют возможность в случае серьезных девиаций разогнать парламент. Система сдержек и противовесов, как в Древнем Риме. И – заметь! – ни одна международная сука не пикнула. А раньше бы визгу было на полмира.

– То есть концепция Фукуямы про конец истории накрылась, и мы – частный случай накрывшейся концепции.

– Концепция Фукуямы, согласно которой конец истории – это торжество во всем мире западных ценностей и всеобщего избирательного права, опровергнута не только в странах третьего мира. Даже в Штатах на наших глазах всеобщее избирательное право привело к тому, что конкурируют два по сути неприемлемых кандидата, и мы не знаем, чьи шансы выше.

«Хиллари получила сто миллионов от Саудовской Аравии, и в результате в программе Демократической партии первым номером идет защита прав ЛГБТ, а вторым – глобальное потепление...» Фото: Стоп-кадр YouTube

– Но Трамп, по-моему, неизбираем.

– А Хиллари намного лучше?

– Все-таки лучше.

– А тогда объясни, чем фонд Клинтонов отличается от ролдугинских офшоров? Они ведь тоже не на себя берут, а на благие дела... Хиллари получила сто миллионов от Саудовской Аравии, и в результате в программе Демократической партии первым номером идет защита прав ЛГБТ, а вторым – глобальное потепление. Как ты думаешь, может произнести слова «исламский терроризм» политик, фонд которого получил 100 млн долл. от Саудовской Аравии? Что это такое, как не торговля влиянием?

– Нормального тут ничего нет, но это, по крайней мере, пожертвования саудитов, а не обворовывание собственного бюджета.

– Так наши бы тоже брали у саудитов, если бы им давали! Ну извини, рылом мы не вышли, не Америка... Конечно, Америка построена на том, что люди хотят и любят работать, а не воровать, и потому ее машинка будет ехать вне зависимости от того, кто именно рулит. Америка и Трампа выдержит. Но то, что Трамп столько набирает, само по себе показывает уязвимость механизмов традиционной демократии, всеобщего избирательного права и свободной прессы. Которая, напоминаю, и у нас формально свободна.

«Нужна война телевизионная, а не настоящая»

– Как по-твоему, Путин собирается на выборы 2018 года?

– Не вижу ни одной причины, по которой бы ему не собираться. Кто там, кроме Цинцинната и пары болгарских королей, отрекался от власти добровольно?

– Ты сама говоришь: кризис управляемости...

– Он уверен, что без него управляемость исчезнет вовсе. Ничто, кроме здоровья, ему помешать не может, а обсуждать чужое здоровье я не хочу. Вот знаешь, согласно каббале, если ты кому-то желаешь болезни и пожелание не достигает цели, оно обращается против тебя. Я в каббалу не верю, но эта позиция правильная. Я бы хотела, чтобы Путин покинул власть благодаря демократической процедуре, а не бессмысленному и беспощадному бунту или тем более нездоровью. Иначе все опять никого ничему не научит.

– Тогда возникает чувство, что бессмысленна любая активность.

– Почему? Она не бывает бессмысленна. Россия все-таки не Зимбабве, при всем уважении к Зимбабве, и ей нужно сохранять свою культуру: вот этим и стоит заниматься. Кроме того, хороший сценарий для поведения в такие времена предлагает Собянин. Он делает Москву более удобной для жизни. Саша Баунов написал сейчас прекрасную статью о том, что Собянин, конечно, размыл протестные ряды – клеркам и так называемому среднему классу очень нравится новая Москва. Ну что же, если нельзя осушить болото, можно сделать жизнь в нем комфортабельной. И она улучшается: можно быстро получить паспорт, ездить по городу на велосипеде...

– Но логика ведь ясна: болото будет становиться все непролазнее. Свободы будут отниматься, да их и осталось...

– Мне кажется, Путину сейчас не нужны обострения. Скажем, он не захотел доходить до Киева в 2014 году, когда мог это сделать, потому что потери были бы недопустимы, истинные цифры просочились бы сквозь телевизор. Раньше рекомендовали маленькую победоносную войну, но он учел уроки столетней давности и решил, что вой­на должна быть телевизионной. Оптимальный вариант – Сирия. Мы там воюем, это показывают по телевизору, потери есть, но минимальные, а величие налицо.

– Это интересный вариант. Потому что если войну показывают по телевизору, то и революцию, может быть, тоже...

– Wow! Это мысль.

«И отмечать не стала»

– И тем не менее я отлично вижу, что все изменится очень скоро. И доказательство у меня есть. Смотри: сейчас никто из авторов, включая тебя, вообще не пишет о современности.

– Просто писать о ней сегодня можно только в жанре гротеска, абсурда, а это не всем нравится и не все умеют.

– Прости, что спрашиваю. Но вот тебе исполнилось 50...

– Да, недавно. 16 июня.

– Нет у тебя мрачных чувств насчет этой даты?

– Никаких ровно. Я и отмечать ее не стала. Я вот недавно у себя в саду лжетсугу посадила, так она тысячу лет растет. Она, правда, уже сдохла. А я пока живу.