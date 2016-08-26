Дмитрий Быков
Источник: «Собеседник» №31-2016
10:03, 26 Августа 2016 Версия для печати

Дмитрий Быков: Зачем Чаплина позвали на панихиду по врагам

Всеволод Чаплин
Всеволод Чаплин
Фото: Global Look Press

Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков – о противоречивости публичных заявлений и поступков Всеволода Чаплина.

Появление о. Всеволода Чаплина на панихиде по жертвам путча вызвало нечто вроде раскола среди и так весьма скромной аудитории. Одни демонстративно отошли, другие прослушали панихиду до конца. Всеволод Чаплин выполнил свои пастырские обязанности, дал телеинтервью и удалился.

У нас сейчас все вызывает раскол, нормальная ситуация для депрессивного общества, которому, в общем, нечем заняться – вот оно и выясняет отношения. В семидесятые у нас было точно так же – диссидентов с гулькин нос, а спорят они неутомимо. Сахаров – с Солженицыным, Померанц – с Шафаревичем, Синявский – со всеми; вы наймит КГБ, а вы покаялись, а вы антисемит, а вы тоталитарий... Так что раскол – это как раз ожидаемо. Вспомните, как диссидентов ненавидели и как они переносили эту ненависть друг на друга: неизбежная вещь в маргинальной группе. А вот зачем именно о. Всеволода Чаплина позвали служить панихиду по людям совершенно враждебных ему убеждений, погибшим за чуждое ему дело, – этого я уже не понимаю. Неужели его участие в митинге было залогом его разрешения? А то ведь запретили поначалу – впервые за 25 лет...

Дмитрий Быков
Дмитрий Быков
Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Все эти события наложились на завершение Олимпиады, на которой наши блеснули – и тоже вызвали раскол: одни говорят, что гордятся российскими спортсменами, которые во враждебных условиях, при удвоенной придирчивости порвали многих; другие пишут, что мы опять превратили спортивное состязание в аналог войны со всем миром. Мне, если честно, ближе первая точка зрения – оппозиция-то знает, каково делать свое дело под миллионами враждебных взглядов. Но вспомнил я это вот к чему: дисквалификация после доказанного допинга – идея, годящаяся не только для спорта.

О. Всеволод Чаплин употребил своего рода допинг, самоподзавод, он высказался далеко не в христианском тоне и духе, оправдав убийство внутренних врагов. После этого звать его на панихиду по тем самым внутренним врагам – недальновидно и нечестно. То есть для священнослужителя, который настолько вышел из берегов, тоже должна быть своего рода дисквалификация – потому что лояльность и злоба суть вещи заразительные, и они похуже мельдония. Потом можно рассмотреть апелляцию, простить, допустить – мало ли. Но в будущем имеет смысл подумать о временной дисквалификации людей, нарушивших именно профессиональные нормы: писателя, защищающего цензуру, священника, оправдывающего зверство, врача, ненавидящего больных... Мне кажется, в жизни это насущнее, чем в спорте. В спорте-то употребление допинга по крайней мере не оскорбляет Бога.

читайте также:Муфтий Северного Кавказа предложил обрезать женщин, чтобы бороться с развратом
Всеволод Чаплин о женском обрезании: К словам муфтия нельзя не прислушаться
Протоиерей Всеволод Чаплин прокомментировал предложение муфтия Северного Кавказа обрезать женщин »

читайте также:Всеволод Чаплин
Всеволод Чаплин: Геи в РПЦ пытаются создать мафию
Папа Римский призвал просить прощения у геев под давлением западной общественности, заявил Sobesednik.ru Всеволод Чаплин »

Также по теме
Чаплин против Кирилла
Быков Дмитрий

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Участница "Дома-2" пожаловалась на жестокую травлю дочери
15:07, 26 Августа 2016
Участница «Дом-2» Татьяна Африкантова рассказала Sobesednik.ru о травле дочери на проекте и опровергла уход Бородиной
»
У Берта Рейнольдса подозревают болезнь Паркинсона
14:55, 26 Августа 2016
Друзья легенды Голливуда актеры Берта Рейнольдса полагают, что он страдает от болезни Паркинсона
»
Риз Уизерспун готова к третьей части "Блондинки в законе"
14:49, 26 Августа 2016
Звезда Голливуда Риз Уизерспун серьезно рассматривает возможность снять еще один фильм из франшизы «Блондинка в законе»
»