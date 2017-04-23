Диеты
Источник: РИА "Новости"
14:46, 23 Апреля 2017 Версия для печати

Ученые выявили гены, отвечающие за любовь к шоколаду и соли

Испанские ученые раскрыли связь между мутациями в генах и любовью человека к определенной еде.

Генетики из Испании выяснили, что мутации в определенных генах могут влиять на любовь человека к той или иной пище. Результаты своих исследований ученые представил на конференции Experimental Biology 2017, проходящей в Чикаго, передает РИА «Новости».

На конференции исследователи напомнили, что в прошлом году британские ученые доказали, что мутации в гене MC4R влияют на любовь человека к жирной пищи, а некоторые версии генов FADS1 и FADS2 оказались связаны с приспособленностью к вегетарианству у жителей Восточной Азии.

Испанские генетики провели свой эксперимент. Они опросили почти восемьсот мужчин и женщин, попросив их рассказать, какую пищу они предпочитают. После ученые проанализировали мутации в генах добровольцев с их ответами в анкете.

Таким образом они выяснили, что мутации гена FTO могут заставлять человека больше употреблять овощей и клетчатки. Мутации генов CREB1 и GABRA2 влияют на отношение к соли и соленым продуктам.

Кроме того, генетики уверены, что ген OXTR или «гормон счастья» определяет предпочтение человека к шоколаду, а гены SLC6A2, SLC6A5 — к растительному маслу и сахару.

Ученые отмечают, что многие мутации генов были связаны с повышенной вероятностью ожирения у человека. Эксперты полагают, что перечни этих генов можно использовать для помощи людям с лишним весом.

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Карпухина Мария

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