Голодание после шести часов может негативно сказаться на здоровье

Ученые из Германии выяснили, что отказ от пищи после шести часов не способствует похудению.

Как сообщают немецкие СМИ, эксперты из Медицинской клиники эндокринологии и обмена веществ в Германии провели исследование среди детей и подростков от 4 до 18 лет. Часть испытуемых отказывалась от еды после шести часов вечера, другая, наоборот, ела. В конце эксперимента исследователи выяснили, что риск ожирения у тех, кто отказывался от еды, и тех, кто ел, оказался одинаковым.

Специалисты также пришли к выводу, что отказ от еды после шести вечера может негативно сказаться на здоровье, а из-за большого промежутка времени между последним приемом пищи и завтраком может случиться нарушение метаболизма.

Ученые советуют есть 3-4 раза в день, а перед сном выпивать стакан обезжиренного кефира.