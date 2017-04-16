Диеты
Источник: Немецкие СМИ
13:05, 16 Апреля 2017 Версия для печати

Голодание после шести часов может негативно сказаться на здоровье

Ученые из Германии выяснили, что отказ от пищи после шести часов не способствует похудению.

Как сообщают немецкие СМИ, эксперты из Медицинской клиники эндокринологии и обмена веществ в Германии провели исследование среди детей и подростков от 4 до 18 лет. Часть испытуемых отказывалась от еды после шести часов вечера, другая, наоборот, ела. В конце эксперимента исследователи выяснили, что риск ожирения у тех, кто отказывался от еды, и тех, кто ел, оказался одинаковым.

Специалисты также пришли к выводу, что отказ от еды после шести вечера может негативно сказаться на здоровье, а из-за большого промежутка времени между последним приемом пищи и завтраком может случиться нарушение метаболизма.

Ученые советуют есть 3-4 раза в день, а перед сном выпивать стакан обезжиренного кефира.

читайте также:Тем, кто намерен дожить в трезвой памяти до старости, стоит уже в молодости повнимательнее присмотреться к тому, что лежит в тарелке
Что съесть, чтобы не забыть: средиземноморская диета для памяти
Всем, кто опасается за свою память, Sobesednik.ru рекомендует воспользоваться средиземноморской диетой »

читайте также:Голодание способно помочь очистить кожу, укрепить иммунитет и работу мозга
Топ-10 самых удивительных плюсов голода для здоровья
Американские эксперты рассказали о 10 удивительных преимуществах голодания для здоровья человека »

Также по теме
Наука
Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Помогут ли советы МИДа туристам не угодить в тюрьму за рубежом
17:02, 16 Апреля 2017
МИД выпустил памятку для российских туристов – как себя вести, чтобы не попасть за рубежом впросак или даже в тюрьму
»
Потомок Суворова возродил имение своих предков под Ростовом Великим
13:07, 16 Апреля 2017
Потомок Суворова возродил имение своих предков. Репортаж Sobesednik.ru
»
Мыши напугали Диану Пожарскую сильнее тигров и крокодилов
11:03, 16 Апреля 2017
Sobesednik.ru побывал на съёмках второго сезона «Отеля «Элеон» и пообщался с актерами сериала
»