Что съесть, чтобы не забыть: средиземноморская диета для памяти

Тем, кто намерен дожить в трезвой памяти до старости, стоит уже в молодости повнимательнее присмотреться к тому, что лежит в тарелке

Всем, кто опасается за свою память, Sobesednik.ru рекомендует воспользоваться средиземноморской диетой.

Мы так устроены, что всем хотим управлять – и желательно без особых усилий. Потому нам кажется, что всегда можно найти волшебный рецепт – да вот хотя бы сохранения памяти. Нет такой таблетки? Тогда, может, хоть еда поможет?

Тем, кто намерен дожить в трезвой памяти до старости, стоит уже в молодости повнимательнее присмотреться к тому, что лежит в тарелке. И если там – бутерброды и прочая «быстрая» еда, или никакой тарелки нет вообще и пища, какая подвернется под руку, попадает в организм на бегу, это серьезная заявка на проблемы с памятью в будущем. По крайней мере к такому мнению пришел американский ученый Уильям Грант, который в прошлом году проанализировал статистику болезни Альцгеймера за 50 лет. Он работал с данными по 11 странам – от Японии до США, от Нигерии до Монголии – и обнаружил закономерность: Альцгеймера в этих странах стало больше по мере того, как от традиционного типа питания они переходили к западному. То есть к такому, где преобладают закуски, сладкие напитки, выпечка и прочая рафинированная еда.

– Рафинированная пища – это та, что подверглась интенсивной технологической переработке в процессе производства, – объясняет кандидат медицинских наук, специалист по питанию Андрей Бобровский. – Это пища с добавленными сахарами и жирами, консервантами, ароматизаторами, красителями, стабилизаторами. Она содержит мало клетчатки и минимальное количество витаминов и микроэлементов, если только они туда не добавляются специально. При этом в ней много вредных трансжиров и холестерина. Она не встречается в живой природе, и именно подобный пищевой рацион ученые вполне справедливо обвиняют в болезнях цивилизации.

Диета для мозга: берем пример с итальянцев

К сожалению, назвать какой-то один продукт, способный защитить память от времени и болезней, наука не может – несмотря на множество попыток отыскать его. Однако если на что-то и ориентироваться в этом плане, то на средиземноморскую систему питания, признанную самой здоровой. Вот столпы, на которых она держится.

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО. Главный продукт на столе жителя Апеннин содержит мононенасыщенные жиры и олеокантал – вещество, которое выводит из мозга токсичные белки, тем самым защищая его от гибели ней­ронов.

РЫБА. Мозгу нужны жиры, он сам состоит из них на 80 процентов. И среди них лучшие – омега-3 и омега-6 жирные кислоты, которыми богаты рыба и морепродукты. Кстати, считается, что фермерские дары моря, в частности морская рыба, безопаснее.

ОВОЩИ. Многие представители овощного семейства, особенно зеленые листовые и пряные травы, содержат витамины группы В, которые необходимы для когнитивной функции мозга.

КОФЕ. Об этом продукте много противоречивых данных, но что в умеренных количествах он снижает риск нарушений мозгового кровообращения, доказано множеством исследований.

ШОКОЛАД. Роскошные итальянские десерты часто содержат шоколад, который для мозга очень полезен. Он содержит антиоксидант флаванол, который достоверно улучшает работу мозга и состояние кровеносных сосудов.